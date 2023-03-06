Путін боїться і використовує олігархів: диктатор планує зробити маневр

Російські олігархи не тільки не втрачають свої статки, але ще й примножують їх. І саме Владімір Путін дозволяє їм це робити попри те, що в бюджеті "вєлікой" суцільні прогалини.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів журналіст та аналітик із США Армен Чібухчян. Він додав, такий "маневр" російського президента пов’язаний зі страхом.

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Путін дозволяє багатіти олігархам

Путін дуже залежний від так званих російських еліт. А особливо від бізнесів, на які може спиратися у фінансовому плані. Ба більше – російський диктатор боїться цього оточення, а тому дозволяє в умовах війни і, власне, фінансової кризи в Росії, примножувати їм свої статки, вважає Чібухчян.

"Тому що він (Путін – 24 Канал) розуміє, його в будь-який момент можуть скинути. Він дозволяє їм примножувати свої статки, тому що боїться. А ці гроші зараз дуже треба російському бюджету. Була б його воля, він уже б обібрав їх до нитки", – відзначив аналітик.

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Такі дії російський диктатор дозволяє, аби надалі у його "еліт" не було шансу для маневрів і зав’язків із Заходом. А коли Росія умовно зачиниться від усього світу, Путін зможе робити з ними усе, що захоче, сказав спікер.

"Але вони (еліти – 24 Канал) не дурні. Вони розуміють, що потім змушені будуть віддати Путіну все до копійки. Будуть ті, хто захоче, аби Росія зачинилася і стала придатком Китаю. Але загалом, коли Росія почне дуже сильно програвати на полі бою, "колективний путін" почне розпадатися на своєрідні угрупування", – припустив в ефірі Армен Чібухчян.

Коло для маневрів звужується

Втім, попри грандіозні плани підкорення олігархів, Путін продовжує боятися. Бо коло для більш вигідних маневрів звужується. Єдине, що може на 180 градусів змінити ситуацію – політика Китаю. Він, за словами аналітика, може увійти в конфлікт на боці Росії. Ба більше – навіть його очолити.

"Але якщо Китай розв'яже проблеми дипломатичним шляхом, тоді в Путіна не буде маневру. Цікаво, що Захід зараз дуже міцно взявся за ті країни, які допомагають Росії обходити санкції. Зустріч Шольца та Байдена як раз була присвячена темі, як не допустити, аби Росія отримувала технологічні можливості", – повідомив Чібухчян.

А Росія таки їх отримувала, вважає американський аналітик. За його словами, у 2022 році ринки великих міст Росії були переповнені західними технологічними товарами. Але у 2023 році Захід планує закрити їх на 80 – 90%.

Особливо це важливо перед контрнаступом України. 2023 рік буде вирішальним для Путіна і дуже важливо зараз перекрити шляхи обходу, які є в Росії,

– резюмував журналіст.

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