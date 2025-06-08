Ризиків занадто багато: Путін у глухому куті через страх перед завершенням війни

Україна та Європа не повинні допустити, щоб Владімір Путін зміг зберегти свій режим. Адже саме це є для нього найголовнішим, а не доля Росії.

Таку думку 24 Каналу висловив спеціаліст зі стратегічних комунікацій Юрій Богданов, зауваживши, що російський диктатор вже поставив свою країну на військові рейки, а російські еліти вже навчились заробляти на війні. Для нього закінчення війни – це суцільний ризик.

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Путін у глухому куті через страх перед завершенням війни

Спеціаліст зі стратегічних комунікацій пояснив, що є кілька факторів, чому Путін боїться завершувати війну:

Війна є опорою легітимності режиму російського диктатора, його не хвилює доля Росії;

Путін боїться бунтів та хаосу – після закінчення війни Росія буде змушена повертати військових назад (а російські військові – соціальне "сміття"), знімати економіку з воєнних рейок, витрачати шалені кошти, яких немає, на економічне та політичне відновлення.

Ми бачили бунт Євгенія Пригожина, таке може повторитись. Найімовірніший сценарій – бунт взагалі може початись протягом бойових дій, бо Путін буде тягнути війну до останнього. Саме тому потрібно виснажити саме його режим,

– наголосив він.

За словами Богданова, Україна та Європа не повинні допустити, щоб Путін вийшов з війни на вигідних йому умовах та з "перемогою". Адже в такому випадку він буде мати сили напасти на ще одну країну. Погоджуватись на замороження війни зараз можна лише у випадку, якщо буде впевненість, що Кремль не розпочне бойові дії деінде.

До речі, журналіст та аналітик Олександр Демченко звернув увагу на те, що після операції "Павутина" Путін заліг на дно та виїхав з Москви. У Кремлі ж кожен вішає цю провину одне на одного.