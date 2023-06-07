Скоро забудуть, що Путін є, – політтехнолог припустив, чому знову зник диктатор Росії
Після в'ялої заяви про атаку БпЛА на Москву, російський диктатор Владімір Путін вкотре щезнув. Раніше бункерний дід зникав і чекав, поки все саме вирішиться і проблеми самі розв'яжуться. Так все і відбувалося.
Про це 24 Каналу заявив політтехнолог Михайло Шейтельман. Він зазначив, що нині чим більше президент Росії не з'являється – тим більшою стає проблема.
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"Зараз наше головне завдання – підливати масла у вогонь", – вважає політтехнолог.
Функція російського диктатора
У Владіміра Путіна була головна функція – модератор, арбітр. Нині ця функція певною мірою ще залишається. Зокрема, у сфері бізнесу.
Поки він модерував і допомагав красти нафту, вирішував, кому скільки належить, в цей час в Росії відбувалася деградація всього,
– наголосив Михайло Шейтельман.
Мовиться про деградацію в країні-агресорці у сфері інфраструктури, технологій, науки та освіти. І коли відсутність інфраструктури проявлялася, Путін просто тримався від цього якомога далі.
"І всі забували. Росія велика. "Ну, втонув підводний човен. Подумаєш, 100 моряків… у нас 100 тисяч моряків", – сказав політтехнолог.
А тепер, коли в роботі та функціонуванні російської армії та інфраструктури за час повномасштабного вторгнення з'явилися великі зміни, то тепер у Росії рани "не затягуються".
"Коли людина молода, здорова – у неї швидко затягують рани. От Росія, схоже, стара хвора – рани не затягуються. У цьому весь сенс. Артібтажем він може якось і порається", – зауважив Шейтельман.
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Про Путіна скоро забудуть
Після вибухів біля Кремля 3 травня, російський диктатор, вважає політтехнолог, збирався відсидітися і нікому нічого не говорити. Та потім невідомі дрони 30 травня атакували Москву.
Він збирався відсидітися, але був вимушений виповзти, а тоді Бєлгород. 1, 2, 3 рейд. Йому вже ніколи вклинитися зі своїми коментарями. Скоро забудуть, що він є. Забудуть про Путіна, що він існує взагалі,
– додав Михайло Шейтельман.
Що там у бункерного діда
- Москву 30 травня атакували дрони. Атаку прокоментував президент Росії. Він назвав роботу російської ППО "задовільною" і зазначив, що їй є, над чим працювати. Владімір Путін звинуватив в усьому Україну та заявив, що вона "провокує на дії у відповідь".
- Президент країни-агресорки підписав законопроєкт, у якому мовиться про тимчасово окуповані території України. Так Росія офіційно зможе депортувати українців.
- Бункерному діду принесли мапу середини 17 століття. На ній була позначена "Козакія". Ймовірно – це була Гетьманщина – козацька держава, яка існувала на території сучасної України. Владімір Путін подивився карту і сказав, що "України ніколи не існувало".