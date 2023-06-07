Скоро забудуть, що Путін є, – політтехнолог припустив, чому знову зник диктатор Росії

Після в'ялої заяви про атаку БпЛА на Москву, російський диктатор Владімір Путін вкотре щезнув. Раніше бункерний дід зникав і чекав, поки все саме вирішиться і проблеми самі розв'яжуться. Так все і відбувалося.

Про це 24 Каналу заявив політтехнолог Михайло Шейтельман. Він зазначив, що нині чим більше президент Росії не з'являється – тим більшою стає проблема.

Цікаво Суцільне приниження: чому Путін втрачає вплив на своїх колишніх сателітів і союзників

"Зараз наше головне завдання – підливати масла у вогонь", – вважає політтехнолог.

Функція російського диктатора

У Владіміра Путіна була головна функція – модератор, арбітр. Нині ця функція певною мірою ще залишається. Зокрема, у сфері бізнесу.

Поки він модерував і допомагав красти нафту, вирішував, кому скільки належить, в цей час в Росії відбувалася деградація всього,

– наголосив Михайло Шейтельман.

Мовиться про деградацію в країні-агресорці у сфері інфраструктури, технологій, науки та освіти. І коли відсутність інфраструктури проявлялася, Путін просто тримався від цього якомога далі.

"І всі забували. Росія велика. "Ну, втонув підводний човен. Подумаєш, 100 моряків… у нас 100 тисяч моряків", – сказав політтехнолог.

А тепер, коли в роботі та функціонуванні російської армії та інфраструктури за час повномасштабного вторгнення з'явилися великі зміни, то тепер у Росії рани "не затягуються".

"Коли людина молода, здорова – у неї швидко затягують рани. От Росія, схоже, стара хвора – рани не затягуються. У цьому весь сенс. Артібтажем він може якось і порається", – зауважив Шейтельман.

Чому зник Владімір Путін: дивіться відео

Про Путіна скоро забудуть

Після вибухів біля Кремля 3 травня, російський диктатор, вважає політтехнолог, збирався відсидітися і нікому нічого не говорити. Та потім невідомі дрони 30 травня атакували Москву.

Він збирався відсидітися, але був вимушений виповзти, а тоді Бєлгород. 1, 2, 3 рейд. Йому вже ніколи вклинитися зі своїми коментарями. Скоро забудуть, що він є. Забудуть про Путіна, що він існує взагалі,

– додав Михайло Шейтельман.

Що там у бункерного діда