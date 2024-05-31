Путін знову відзначився дивною поведінкою з дітьми: що утнув диктатор

31 травня 2024, 23:45
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Російський диктатор Владімір Путін вкотре відзначився своєю незвичною поведінкою з дітьми. Цього разу він своєрідно поспілкувався із маленькою дівчинкою.

Путін мав зустріч із багатодітними сім'ями у форматі відеоконференції. Він подивився на дівчинку в уявний бінокль, а потім вирішив похизуватись своїм "орлиним" зором.

Дивна поведінка Путіна

Російський диктатор звернувся до однієї з учасниць конференції, дочка якої сиділа на колінах. Путін зобразив, що дивиться на дівчинку в уявний бінокль, як і вона на нього. При цьому російський диктатор заявив, що бачить дівчинку дуже добре.

От донька у вас на колінах мене роздивляється в бінокль, але я вас бачу добре і навіть без спеціальних приладів,
– сказав кремлівський очільник.

Мати дівчинки після заходу розповіла, що "їм було приємно".

Варто зазначити, що найрезонансніший випадок спілкування Путіна з дітьми стався у 2006 році, тоді в московському Кремлі під час розмови з неповнолітнім Микитою Конкіним із Коломни, російський диктатор неочікувано підняв його майку та поцілував у живіт.

За підрахунками журналістів, Путін за час свого правління встиг поцілувати щонайменше 29 чужих дітей.

Цинічні заяви російського диктатора

  • Путін вкотре заговорив про війну та "героїзм" своїх окупантів. За його словами, основні завдання "майбутнього" країни-агресорки здебільшого вирішуються на лінії бойового зіткнення.
  • Російський диктатор заявив, що країни-члени НАТО в Європі "грають з вогнем", коли припускають ймовірність нашої держави завдавати ударів із західної зброї по території Росії. Путін також додав, що ймовірна відправка французьких військ в Україну буде кроком до глобального конфлікту.
  • Очільник Кремля разом із самопроголошеним президентом Білорусі Алєксандром Лукашенком заявили, що не визнають легітимність Володимира Зеленського. Путін "порадив" звернутися до конституції України, щоб відповісти на питання щодо легітимності президента України.

Автор: Меланія Голембйовська