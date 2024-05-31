Путін знову відзначився дивною поведінкою з дітьми: що утнув диктатор

Російський диктатор Владімір Путін вкотре відзначився своєю незвичною поведінкою з дітьми. Цього разу він своєрідно поспілкувався із маленькою дівчинкою.

Путін мав зустріч із багатодітними сім'ями у форматі відеоконференції. Він подивився на дівчинку в уявний бінокль, а потім вирішив похизуватись своїм "орлиним" зором.

Дивна поведінка Путіна

Російський диктатор звернувся до однієї з учасниць конференції, дочка якої сиділа на колінах. Путін зобразив, що дивиться на дівчинку в уявний бінокль, як і вона на нього. При цьому російський диктатор заявив, що бачить дівчинку дуже добре.

От донька у вас на колінах мене роздивляється в бінокль, але я вас бачу добре і навіть без спеціальних приладів,

– сказав кремлівський очільник.

Мати дівчинки після заходу розповіла, що "їм було приємно".

Варто зазначити, що найрезонансніший випадок спілкування Путіна з дітьми стався у 2006 році, тоді в московському Кремлі під час розмови з неповнолітнім Микитою Конкіним із Коломни, російський диктатор неочікувано підняв його майку та поцілував у живіт.

За підрахунками журналістів, Путін за час свого правління встиг поцілувати щонайменше 29 чужих дітей.

Цинічні заяви російського диктатора