Російські спецслужби думають про майбутнє без Путіна: кого вони бачать наступником

Владімір Путін втратив авторитет в очах військових та політичних еліт Росії. Спецслужби вже думають про те, хто стане його наступником.

Про це 24 Каналу сказав військовий експерт Михайло Притула. За Євгенієм Пригожиним, який спробував організувати заколот, стоять певні олігархічні кола і сили у спецслужбах, – вони прораховують сценарій, згідно з яким наступним президентом Росії може стати Алєксандр Лукашенко.

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Їм потрібен адекватний очільник, і ми бачимо, що Лукашенко досить адекватна людина у цьому випадку. Він грає у свою гру, він не впав під Путіна, і при цьому зберігає незалежність фактично окупованої Білорусі,

– вважає військовий експерт.

Хто затверджуватиме нового президента Росії

Низка людей у спецслужбах безпосередньо може брати участь у затвердженні нового керманича. Окрім голів структур Ніколая Патрушева і Алєксандра Бортнікова, важливою буде думка директора служби зовнішньої розвідки Росії Сєргєя Наришкіна, який може підтримати Лукашенка на посаді російського президента.

"До прикладу, з Наришкіним спілкується голова ЦРУ Вільям Бернс. І це сигнал для багатьох росіян, що є фігура, з якою спілкується Захід, зокрема стосовно ядерної зброї, стосовно певних процесів, які відбуваються", – додав Михайло Притула.

Хитка позиція Владіміра Путіна