Путін може відвідати саміт "Великої двадцятки" в Індії, – Bloomberg
Джерело:Bloomberg
У вересні в Індії пройде черговий саміт G20. Є припущення, що його може відвідати кремлівський диктатор Владімір Путін (якщо, звісно, доживе).
Про це, зокрема, повідомляє Bloomberg. Варто зауважити, що у Кремлі поки що не заперечують таку можливість, хоча сам президент ще не ухвалив остаточного рішення.
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Невже боягузтво Путіна стихло
Видання зазначає, що кремлівський диктатор пропустив два попередні саміти через зростання напруженості у зв'язку з вторгненням Росії в Україну. Тоді Путін відправив замість себе міністра закордонних справ Сергія Лаврова.
Спроби США та їхніх союзників ізолювати Росію через її війну проти України гальмуються небажанням інших країн приєднуватися до бойкоту. За даними джерел, наразі Кремль планує участь російського диктатора в саміті G20, хоча остаточне рішення ще не прийнято.
Зазначається, що цього тижня офіційні особи перенесли на тиждень дату проведення щорічного економічного форуму у Владивостоці, який було призначено напередодні саміту G20, щоби дати Путіну можливість для маневру.
При цьому речник Путіна Дмитро Пєсков ніяк не прокоментував цю інформацію.
Україна працює над виключенням Росії з G20: що відомо
- Попри усі воєнні злочини російської армії, Росію досі не можуть виключити із головних міжнародних організацій. У коментарі 24 Каналу політолог Микола Давидюк повідомив, що Україна не просто так порушила питання визнання Росії державою-терористом, державою-спонсором тероризму, а також виключення з ООН та її Радбезу.
- "Це довгі процеси, але ми їх пройдемо. Навіть, коли переможемо у війні, ми все одно доб'ємо це й зробимо. Питання – швидше чи дипломати, чи Збройні сили зроблять своє завдання", – заявив він.
- Давидюк переконаний, що ці завдання однозначно будуть виконані.
- "Україна точно не полишить, щоби мерзотна патосна російська пика типу Лаврова, Путіна чи, наприклад, їхніх нишпорок, яких вони присилають пачкам в ООН, щоби вони там перебували", – сказав політолог.
- Політолог вважає, що щодо місця Росії в Радбезі ООН, можна спілкуватися з країнами "глобального Півдня" – Бразилією, Аргентиною чи Індією. Мовляв, ці густонаселені країни з економікою, потужнішою в рази за російську, не мають представництва, а росіяни мають.