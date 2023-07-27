У Кремлі готують 3 міжнародні візити для Путіна: політолог назвав причини активності диктатора

Після провалу із підготовкою візиту до ПАР у серпні Кремль анонсував поїздки Владіміра Путіна до Китаю, Індії та Туреччини. Диктатор намагається таким чином переконати суспільство, що він – не списаний гравець.

Про це 24 Каналу сказав політолог Олег Саакян. Така активність диктатора обумовлена його намаганням продемонструвати третім країнам, що Росія ніби-то не знаходиться у міжнародній ізоляції й поки що ставити хрест на ній не варто.

Дивіться також Путін болісно намагається компенсувати ослаблення: чому не запобіг заколоту Пригожина

Також це є демонстрацією власному суспільству і російським елітам того, що Путін все ще могутній президент. Таким чином він вже зараз готується до виборів, які пройдуть у Росії наступного року,

– пояснив політолог.

З цією метою міністерству закордонних справ країни-агресорки поставили завдання забезпечити якомога більше статусних візитів за кордон.

Чому Путін переймається виборами

Як би це дивно не звучало, але вибори для Владіміра Путіна вкрай важливі, як і для будь-якого іншого диктатора. Виборчий процес загалом набагато важливіший для авторитарних режимів, ніж для демократії.

"Для диктатора дуже важливо перепідтвердити свій майже сакральний метафізичний зв'язок з суспільством, і тому важливо забезпечити явку. Опонент, який отримає другий результат, має набрати невеликий відсоток, щоб продемонструвати, що альтернатив ніби-то не існує", – мовив Олег Саакян.

Куди насправді поїде Путін

Малоймовірно, що російський диктатор зможе відвідати усі три країни, поїздки до яких були анонсовані. Найбільш вірогідним видається візит до Пекіна, для якого офіційно прийняти Путіна не є токсичним.

"Менш вірогідним є візит до Туреччини, де для російського президента не так все однозначно, і зрозуміло, що це було б перемогою для Реджепа Ердогана (затримання Путіна – 24 Канал). Самому Путіну сьогодні їхати до Анкари трішки лячно", – прокоментував політичний експерт.

Путін готується до виборів у Росії: дивіться відео

Індія витісняє Росію з її традиційних зон впливу

Візит до Індії не має серйозних шансів на те, щоб відбутися. Для цього є декілька причин, зокрема, позиція країни щодо застосування ядерної зброї.

"Індія чітко заявляла свою позицію стосовно ядерної зброї, – пам'ятаємо, що навіть саміт Росія – Індія скасували. До того ж ми все більше бачимо, як Індія починає відігравати проактивну геополітичну роль на міжнародній арені, зокрема щодо Південного Кавказу, де є розбіжності інтересів Росії та Індії", – наголосив Саакян.

Він додав, що Індія починає заходити у традиційні для Росії регіони, де витісняє собою російські впливи.

Правосуддя для Владіміра Путіна