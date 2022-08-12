Затирали сліди: кремль знищив 64 гвардійську бригаду, яка чинила звірства на Київщині, – ISW

Ймовірно, кремль сам підготував операцію знищення російських військових, які відповідальні за звірства у Київській області.

Російська 64-а окрема гвардійська мотострілецька бригада 35-ї загальновійськової армії, скоріше за все, була знищена в бою.

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Експерти припустили, що кремль навмисно послав їх на важкий напрямок без перепочинку, де ЗСУ їх точно ліквідують. Все для того, щоб приховати військові злочини, скоєні окупантами в Київській області.

Бригада, яка чинила звірства на Київщині, майже повністю знищена

Журналіст-розслідувач Марк Крутов провів розслідування щодо бригади після її участі у звірствах у Бучі та дійшов до висновку, що після важких боїв на Ізюмському та Слов'янському напрямках бригада практично припинила своє існування.

Крутов заявив, що з 1 500 солдатів, які перебували в бригаді до війни, ймовірно, загинуло від 200 до 300 осіб. Типове співвідношення вбитих і поранених у бою становить приблизно 1 до 3,5, що означає, що 64 бригада отримала від 700 до 1 000 поранених у бою.

кремль усе спланував

Путін надав 64 бригаді почесне звання "гвардійська" 18 квітня після появи доказів скоєння нею військових злочинів у Бучі.

Після цього бригаду терміново відправили на Схід України після того, як завершили її виведення з-під Москви, не давши воєнним злочинцям часу на відпочинок, переобладнання, отримання поповнення або відновлення.

На той час ходили чутки, що кремль прагнув знищити бригаду в бою, щоб уникнути розкриття її військових злочинів,

– мовиться у повідомленні.

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