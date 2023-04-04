Не користується мобільним й інтернетом, – ексофіцер Кремля про "інформаційний вакуум" Путіна
Джерело:Центр “Досьє"
Російський президент Владімір Путін не користується мобільним телефоном й інтернетом. Він живе у своєрідному "інформаційному вакуумі", а всі дані отримує лише від свого оточення.
Про це в інтерв'ю заявив колишній капітан Федеральної служби охорони Гліб Каракулов. Він почав працював на диктатора у 2009 році. До жовтня 2022 року обіймав посаду інженера в управлінні, яке забезпечувало для Путіна секретний зв'язок.
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Путін отримує інформацію у "секретних папочках"
Каракулов розповів, що за весь час роботи на російського диктатора жодного разу не бачив його з мобільним телефоном. Окрім того, російський диктатор не користується й інтернетом. За словами колишнього офіцера Кремля, Путін живе у своєрідному "інформаційному вакуумі".
Всю інформацію, яку він (Путін – 24 Канал) отримує, надають люди, які безпосередньо є близькими до нього,
– заявив Каракулов.
Також Путін отримує інформацію від спецслужб, які надають її у друкованому вигляду у так званих "секретних папочках".
Каракулов розповів, що диктатор лише дивиться телебачення, проте – виключно російське. Навіть під час іноземних візитів обов'язковою вимогою до резиденцій, де зупинятиметься Путін, є наявність російського телебачення, принаймні – 4 телеканали.
І хоча колишній офіцер ніколи особисто не спілкувався з диктатором, проте заявив, що Путін дуже змінився останнім часом. На думку Каракулова, це ніби 2 різні людини. Після 2020 року, за словами колишнього офіцера, російський диктатор дуже змінився, став закритою особою та відгородився від зовнішнього світу.
У Росії шукають заміну Путіну
- У Росії вже починають шукати заміну чинному російському президенту Владіміру Путіну. Політичні аналітики вважають, що плани щодо цього вже готує навіть найближче оточення російського диктатора.
- Зокрема, місце російського президента може отримати прем'єр-міністр Міхаїл Мішустін. Такий висновок аналітики зробили через те, що Сі Цзіньпін особисто запросив прем’єра з візитом до Китаю.
- Окрім того, критикувати Путіна почали навіть його власні посіпаки. Ігор Гіркін нещодавно заявив, що Росія наближається до військової поразки. Також він створив такий собі "клуб розгніваних патріотів", що є своєрідною заявкою на вибори.