Не користується мобільним й інтернетом, – ексофіцер Кремля про "інформаційний вакуум" Путіна

Російський президент Владімір Путін не користується мобільним телефоном й інтернетом. Він живе у своєрідному "інформаційному вакуумі", а всі дані отримує лише від свого оточення.

Про це в інтерв'ю заявив колишній капітан Федеральної служби охорони Гліб Каракулов. Він почав працював на диктатора у 2009 році. До жовтня 2022 року обіймав посаду інженера в управлінні, яке забезпечувало для Путіна секретний зв'язок.

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Путін отримує інформацію у "секретних папочках"

Каракулов розповів, що за весь час роботи на російського диктатора жодного разу не бачив його з мобільним телефоном. Окрім того, російський диктатор не користується й інтернетом. За словами колишнього офіцера Кремля, Путін живе у своєрідному "інформаційному вакуумі".

Всю інформацію, яку він (Путін – 24 Канал) отримує, надають люди, які безпосередньо є близькими до нього,

– заявив Каракулов.

Також Путін отримує інформацію від спецслужб, які надають її у друкованому вигляду у так званих "секретних папочках".

Каракулов розповів, що диктатор лише дивиться телебачення, проте – виключно російське. Навіть під час іноземних візитів обов'язковою вимогою до резиденцій, де зупинятиметься Путін, є наявність російського телебачення, принаймні – 4 телеканали.

І хоча колишній офіцер ніколи особисто не спілкувався з диктатором, проте заявив, що Путін дуже змінився останнім часом. На думку Каракулова, це ніби 2 різні людини. Після 2020 року, за словами колишнього офіцера, російський диктатор дуже змінився, став закритою особою та відгородився від зовнішнього світу.

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