Владімір Путін є некомпетентною людиною на посаді президента Росії. У нього відсутнє критичне мислення і він вірить доповідям військового відомства про вигадані "успіхи" росіян в Україні.

Про це 24 Каналу сказав ексспівробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов. Окрім некомпетентності, проблема російського диктатора полягає у тому, що він при владі вже 23 роки і втратив відчуття реальності.

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"Путін переконаний, що все йде за планом, адже йому доповідають брехливу інформацію про те, що відбувається на полі бою. Наприклад, ми знаємо, що Україна за допомогою систем Patriot збила всі "Кинджали", якими намагались атакувати Київ, але бункерному діду доповіли протилежне", – зазначив ексспівробітник КДБ.

Так само російському президенту повідомили, про нібито знищення 412 українських танків. Але ж він не людина критичного мислення, тому його цілком задовольняють такі повідомлення військового відомства, які не мають жодних доказів.

Путін втратив відчуття реальності: дивіться відео

Як сміялися із Путіна-президента

Відсутність відповідних компетенцій у Владіміра Путіна була настільки очевидною, що коли мер Санкт-Петербурга Анатолій Собчак дізнався про його ймовірне призначення на посаду президента, – сміявся дві години.

"Потім ще чотири години пояснював Борісу Єльцину, чому цього не варто робити, але так його і не переконав", – мовив Жирнов.

Він наголосив, що відсутність відповідного професійного досвіду та компетенцій стали причиною того, що діяльність Путіна на посаді керманича Росії є провальною.

Перспективи Путіна