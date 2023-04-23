"Не спав 23 години": у Росії вигадали байку про візит Путіна на окуповану Херсонщину

Російські пропагандисти продовжують демонструвати, що навіть власна брехлива фантазія відмовляється з ними співпрацювати. Вони хотіли вивершити щось "епічне" про візит Владіміра Путіна на окуповану Херсонщину, однак традиційно зганьбилися.

Російські окупанти радісно розносять новину про начебто візит бункерного діда на тимчасово окуповану територію Херсонської області. Водночас Олексій Данілов зауважив, що це був ніякий не Путін. Перед майбутніми "двохсотими" радісно позував один з його двійників. Станом на 23 квітня у росЗМІ з'явилися нові карколомні деталі про "візит", інформує 24 Канал.

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У мережі опублікували відео розмови з "очевидцем" приїзду Путіна. Для більшої "секретності" обличчя нового російського байкаря закрили. Драматичним голосом він розповідає про те, як бункерний дід страждав під час "візиту".

За словами "очевидця", Путін не спав 23, а може, й 24 години поспіль. Єдине, що вдавалося бункерному дідові, – подрімати декілька хвилин у вертольоті або в авто.

Про начебто "візит" бункерного діда на Херсонщину пропагандисти заголосили 18 квітня. Водночас точної дати, коли Путін виповз з бункера, не розкривають. Цікаво, що спершу не публікували жодного фото або відео "події". Можливо, не встигли підфотошопити контент.