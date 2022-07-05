Як Лукашенку вдалося довести, що Путін – абсолютна міль

Треба визнати, що навіть в категорії "божевільний придурок" бункерний дід повністю програє вусатому шизу з Мінська.

Рекордсмен з недоумкуватості

Послухайте цих двох ідіотів. Маячня бункерного – сумне жування вкритих мохом байок з нацистських книжок, які раніше продавали у дальньому кутку книжкових ринків: між езотеричною літературою та манускриптами з уринотерапії.

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Говорить бункерний невиразно. Розказує жарти, повторювати які на людях допустимо лише до 10 років.



Путін обійшов у недоумкуватості навіть свого васала Лукашенка / Фото Getty Images

Психопат обійшов шизофреніка

А тепер послухайте вусатого. Це ж просто свято. Вигадані спецоперації. Неіснуючі ракети. Ядерні війни. "Чотири позиції".

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Видно, що вусатий у дитинстві читав навіть книжки. Про розвідників і партизанів. А бункерний, мабуть, читав лише буквар і методички КДБ. Все інше йому "розказували".

Тому навіть як божевільний психопатичний диктатор він явно менш цікавий, ніж вусатий колега. Абсолютна міль.

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