"З г*вна, ним і стрілятиме": Путін заявив, що Росія розробляє "зброю майбутнього"

Володимир Путін виповз з бункера, щоб зробити низку "епічних" (спойлер, – ні) заяв. Зокрема, похвалився, що Росія розробляє зброю "на нових фізичних засадах". Вочевидь, це відбувається у запаленій уяві диктатора.

За словами Путіна, це "забезпечуватиме безпеку будь-якої країни в найближчій історичній перспективі". "Бункерний дід" балакає про новітні розробки у той час, коли його країна-терористка "оживляє" танки, старші за нього. Деталі заяви Путіна поширили росЗМІ, інформує 24 Канал.

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Навіть якщо подивитися у сферу забезпечення безпеки, то зброя на нових фізичних принципах забезпечуватиме безпеку будь-якої країни у найближчій історичній перспективі,

– видав Путін.

Варто зауважити, що це речення – дуже довге. Вочевидь, "бункерний дід" доклав усіх зусиль, аби вимовити його, не кашляючи й не затинаючись.

Мережа підняла Путіна на сміх

Тим часом у мережі ніхто не оцінив заяву Путіна. Там нагадали, що "бункерний дід" говорить про такі розробки вже роками. Тим часом зброя – стає все старішою й старішою. Жодної конкретики Путін не сказав. Натомість пропагандисти взялися пояснювати, що він мав на увазі. Начебто мовиться про лазерну, інфразвукову, радіочастотну та інші види зброї. У мережі вже припустили, що для її виготовлення використають секретну валізку Путіна: "З г*вна і г*івном стрілятиме?".