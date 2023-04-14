Недовго йому залишилось: головна причина, чому Путін поки ще при владі
Президент Росії Владімір Путін міцно тримається за свою посаду вже не один рік. Проте після закінчення війни в Україні диктатор не зможе більше залишитись при владі.
Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Павло Нарожний. За його словами, будь-яке закінчення війни не на користь Росії є вироком для Путіна.
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Втрата влади після поразки
Після того, як Україна деокупує Крим, в Росії можуть початися незворотні процеси. Зрештою, майбутні успіхи України могли б цілком призвести до революцій там та скидання чинної влади.
Путін є при владі, поки триває війна. Щойно війна закінчиться за будь-якого сценарію: чи Україна вийшла на держкордони, чи у Росії закінчились боєприпаси – неважливо, це для Путіна вирок.
— зазначив Павло Нарожний.
Отож будь-який варіант перемоги України чи поразки Росії для Владіміра Путіна означають одне — втрату влади. Це може відбутися або насильницьким засобом, за якого умовний Рамзан Кадиров чи Євгєній Пригожин його знесуть, або Путін добровільно піде з посади.
"Поки він воює – доти він при владі", – підсумував військовий експерт.
Павло Нарожний про скидання Владіміра Путіна: дивитись відео
Політичні баталії в Росії: що відомо
- Проаналізувавши "злиті" секретні документи Пентагону, The New York Times з'ясували, що в російському уряді більше суперечок та розбіжностей, ніж здавалося спочатку. Зокрема, мовиться про серйозний конфлікт керівника ПВК "Вагнера" Пригожина та очільника міноборони Росії Шойгу.
- Ймовірно, це приносило так багато проблем, що їх хотів примирити сам Путін. Він викликав обох на зустріч у лютому 2023 року. У документах, втім, мало даних, про результати цієї зустрічі.
- Колишній офіцер армії Росії Ігорь Стрєлков-Гіркін створив "Клуб розлючених патріотів". Рух відверто висловлює незадоволення чинною владою Кремля. Щобільше, створення "Клубу" Гіркіна може вказувати на розлом всередині Кремля, який стався після невдалого наступу Росії взимку.