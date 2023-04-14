Недовго йому залишилось: головна причина, чому Путін поки ще при владі

Президент Росії Владімір Путін міцно тримається за свою посаду вже не один рік. Проте після закінчення війни в Україні диктатор не зможе більше залишитись при владі.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Павло Нарожний. За його словами, будь-яке закінчення війни не на користь Росії є вироком для Путіна.

Дивіться також Поразка наближається: чому росіяни посилено готують Крим до оборони і навіщо мінують пляжі

Втрата влади після поразки

Після того, як Україна деокупує Крим, в Росії можуть початися незворотні процеси. Зрештою, майбутні успіхи України могли б цілком призвести до революцій там та скидання чинної влади.

Путін є при владі, поки триває війна. Щойно війна закінчиться за будь-якого сценарію: чи Україна вийшла на держкордони, чи у Росії закінчились боєприпаси – неважливо, це для Путіна вирок.

— зазначив Павло Нарожний.

Отож будь-який варіант перемоги України чи поразки Росії для Владіміра Путіна означають одне — втрату влади. Це може відбутися або насильницьким засобом, за якого умовний Рамзан Кадиров чи Євгєній Пригожин його знесуть, або Путін добровільно піде з посади.

"Поки він воює – доти він при владі", – підсумував військовий експерт.

Павло Нарожний про скидання Владіміра Путіна: дивитись відео

Політичні баталії в Росії: що відомо