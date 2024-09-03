Чергове знущання з міжнародного законодавства, – політичний експерт про візит Путіна до Монголії

Російський диктатор Владімір Путін прибув до Монголії. Ця країна підписала Римський статут, який зобов'язує її арештувати Путіна, однак диктатора навпаки зустріли помпезно. Це стало справжнім знущанням над міжнародним законодавством.

Таку думку 24 Каналу висловив політичний експерт, доктор філософії Андрій Городницький, зауваживши, що ситуація загрозлива і Путін зробив це не просто так. Партнери України мали б прийняти відповідні рішення.

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Знущання з міжнародного законодавства

За словами політичного експерта, візит Путіна та його зустріч Монголією є справжнім безчинством. Партнери України мали б накласти санкції та обмежити країни, які залучені до цього дійства.

Можна пояснити нашим партнерам, що відбулось чергове знущання з міжнародного законодавства. Хочеться запитати їх, що вони будуть з цим робити,

– наголосив Городницький.

Ситуація є досить загрозлива, адже Монголія має обмежені зв’язки з Заходом і накласти на неї санкції є складно. Відповідно, левова частка монгольського товарообігу залежить від Росії та Китаю, тобто з тими країнами, з якими вона межує.

Такий візит воліє показати країнам Глобального Півдня, тим, що займає нейтральну сторону і тим, хто максимально не хоче товаришувати з Заходом, що Путін може подорожувати країнами і їм за цього "нічого не буде".

Путін ніби і поїхав через якусь псевдо причину, але ми маємо усвідомити, що він не просто так здійснив цей крок. Він поїхав саме в Монголію, країну, яку можна налякати та на яку можна натиснути,

– зауважив політичний експерт.