І я не я, і хата не моя: Путін каже, що не передав Зеленському послань через очільника Гвінеї

Напередодні, 26 жовтня, до Києва з офіційним візитом прибув президент Гвінеї-Бісау, який привіз "меседж" від Владіміра Путіна. У Кремлі поспішили заявити, що Путін нічого такого не передавав.

Про це заявив речник Кремля Дмітрій Пєсков. Його заяву цитують низка російських ЗМІ.

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Пєсков запевнив, що якогось специфічного послання Путіна Зеленському не було. За його словами, Путін на зустрічі поінформував президента Гвінеї-Бісау про те, як у березні працювали російська та українська команди переговорників.

Однак після того "раптово" українська сторона нібито пішла з радарів, тоді як Росія "готова була забезпечувати свої інтереси за столом переговорів".

Чесно кажучи, коментувати будь-які слова Пєскова завжди важко, адже ця людина живе у вигаданому світі брехні та маніпуляцій. Де погрози та шантаж – це "мирні переговори".

Які меседжі Росії передав Ембало

Президент Гвінеї-Бісау Умару Ембало сказав, що Росія хоче "налагодити мости". Простіше кажучи, країна-агресорка відчуває наближення своєї поразки на полі бою і тому прагне перемир'я. Натомість Володимир Зеленський зазначив, що сторони дійсно приділили питанню щодо сигналів від російської сторони багато уваги.

Пан Ембало заявив, що Росія хоче "налагодити мости". Я розповів президенту, що відбувається. Я сказав, що щоб були мости, з тими чи іншими державами, потрібно, щоб інфраструктуру не підривали. Тоді можна буде про щось говорити в майбутньому,

– підкреслив Зеленський.

Водночас український лідер запитав, з ким має говорити Україна. Росія хоче розблокувати відносини, тож для початку потрібно розблокувати Чорне море.

Росія зараз блокує близько 170 суден із зерном до країн Африки та Азії.

Зеленський наголосив: щоб налагоджувати відносини, необхідно, щоб держава, яка про це просить поважала іншу сторону – її суверенітет, територіальну цілісність. У випадку з Росією цього немає.

Україна завжди намагалася дипломатично розв'язувати проблеми. Росія не раз отримувала пропозиції. Зрештою, Володимир Зеленський заявив, що домовлятися з Владіміром Путіним точно ніхто не буде, бо той не знає, що таке гідність і чесність. Україна готова до діалогу з Росією, але вже з іншим президентом Росії.

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