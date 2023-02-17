В Україні є свій Володимир Путін: як живеться чоловіку з таким ім'ям

У Хмельницькому мешкає українець Володимир Путін. Він – підприємець, має три вищі освіти й сьогодні, 17 лютого, святкує 51-річчя.

Чоловік має ідентичні з російським диктатором ім'я та прізвище. Через це в його житті траплялися доволі курйозні випадки.

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"Путіна зловили"

Володимир розповідає, що в місті, в певних колах, він відомий. Коли в державних установах він пред'являє паспорт, на обличчях охоронців завжди з'являється усмішка.

На початку війни був випадок, коли при перевірці документів на одному з блокпостів один з перевіряльників пожартував: "О, Путіна зловили, дивіться, кого зловили",

– пригадав він.

17 лютого чоловіку виповнюється 51 рік, він має три вищі освіти, на життя заробляє приватним підприємництвом.

До цього додає, що як і в житті кожної людини, були і небезпечні моменти. За словами Путіна, декілька років тому на нього був скоєний замах на політичному підґрунті.

"Справу декілька разів закривали, потім відкривали. Зараз вона на розгляді у прокурора. Чекаю, коли будуть оголошувати підозру фігурантові. З тим чоловіком, який стріляв – давня конфліктна ситуація". – каже Путін.

Замах на вбивство

Розповідаючи про можливі мотиви, каже так: "В той час були вибори, в мене були суди з міською радою. Можливо, хотіли залякати. Справу закривали, йому повертали зброю, потім заявляли, що не мали права повертати йому зброю. Було таке враження, що хтось з правоохоронців був заангажованим".

На запитання про те, яким би словом він схарактеризував російського Путіна, хмельничанин відповів, що в одне слово весь наявний негатив стосовно диктатора не поміститься: "Одного слова буде мало…"

Що ж до війни, то український Путін має свої прогнози. Припускає, затягнеться вона як мінімум на рік, а то й кілька. І все через повільне постачання необхідної зброї для України.