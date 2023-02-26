Путін знову заговорив про ядерку: тепер бункерний брязкає перед Макроном та Сунаком

Владімір Путін продовжує жити за принципом: жодного дня без брязкання ядерною зброєю. Але, вочевидь, справи з нею у країни-терористки йдуть так зле, що бункерний дід вже заговорив про чужу ядерну зброю.

Путін або його двійник виповз на чергове інтерв'ю. Сказати нічого нового та цікавого бункерний дід, звичайно ж, не зміг. Натомість він традиційно завів улюблену байку Кремля – про ядерку. Абсурдні заяви Путіна поширили росЗМІ, інформує 24 канал.

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Бункерний дід заявив, що Росія хоче вернутися до обговорення ядерного потенціалу Великої Британії та Франції. Також Путін традиційно побідкався через НАТО, яке виявилося "військовим блоком, а не політичним".

Раніше бункерний дід розповів, що Росія начебто готова провести випробування ядерної зброї.

Росія провалила випробування "Сармат"

Під час історичного візиту Джо Байдена до Києва Росія вирішила традиційно побрязкати своєю зброєю. Щоправда, плани країни-терористки, як завжди, провалилися. Випробування міжконтинентальної балістичної ракети "Сармат" завершилося невдало.

Путін не зміг похвалитися "успіхом" під час свого маразматичного звернення до федеральних зборів. Що ж, бункерному дідові варто готуватися до серії невдач. Фортуна остаточно повернулася до нього іншим боком.