Як Путін 20 років обманював росіян, не виконуючи своїх обіцянок

Владімір Путін упродовж багатьох років бреше своєму народу. За допомогою своїх насправді порожніх та нездійсненних обіцянок диктатор намагається якнайдовше втриматися при владі.

Як бункерний президент обманював росіян, не виконуючи свої обіцянки в соціальній сфері, розповіли в Центрі протидії дезінформації при РНБО України. Про це інформує 24 канал.

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"Епоха правління Путіна – час колосальної брехні"

Експерти наголошують, що епоха правління Путіна – це час колосальної брехні, якою він протягом багатьох років "годує" свій народ.

Вибірковий аналіз путінських обіцянок в соціальній сфері показує, що в прогнозованому майбутньому росіянам навряд чи варто сподіватися на їх виконання,

– підкреслили в Центрі протидії дезінформації при РНБО.

Путін "проти" збільшення пенсійного віку

Ще у далекому 2005 році він сказав: "Я проти збільшення термінів пенсійного віку. І доки я президент, такого рішення ухвалено не буде". Цікаво, що приблизно те ж саме Путін повторював і у 2007, 2010 і 2015 роках.

Лише у 2017-му диктатор вперше визнав, рішення про підвищення пенсійного віку "обговорюється на експертному, на урядовому рівнях". Далі, 3 жовтня 2019 року, попри протести у багатьох великих містах Росії, він підписав указ про підвищення пенсійного віку. Зокрема, для жінок – з 55 до 60 років, для чоловіків – з 60 до 65.

Цікаво, що темпи падіння пенсій у реальному вираженні в 2022 році б'ють рекорди 1999-го, – 8,3% у березні, 8,8% у квітні та 8,2% у травні.

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Обіцянки щодо середньої заробітної плати

У 2013 році Путін обіцяв, що середня зарплата в Росії має збільшитися в 1,5 раза і досягти близько 30 000 – 32 000 рубів. Окрім того, мали суттєво збільшитись і зарплати бюджетників.

У 2014-му номінальна середня зарплата в країні справді досягла 32,5 тисячі рублів, а у 2016 – навіть 36,7 тисячі рублів. Однак за 5 років чисельність населення з доходами нижче за прожитковий мінімум збільшилася з 17,9 мільйона до 20,3 мільйона осіб, або з 12,7 до 13,9%.

У 2020 році 13,5% населення Росії, або кожен 8-й її громадянин жив за межею бідності. Опитування в червні 2022-го показало, що у 39% громадян грошей не вистачає навіть для покриття основних витрат. Окрім того, ще 38% зізналися, що їм важко зводять кінці з кінцями.

На тлі продовольчої інфляції, що стрибнула майже на 20% в Росії, зарплати в реальному вираженні лише за останні декілька місяців впали на 7,2%. Це максимум з 2015 року.

Які ще обіцянки Путіна так і не здійснилися