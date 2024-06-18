Є велика небезпека: полковник запасу припустив, що Путін може просити у КНДР

Владімір Путін 18 червня розпочинає дводенний візит до Північної Кореї, який стане другим в історії, коли російський диктатор прибув до Пхеньяну. Він може попросити у Кім Чен Ина дещо небезпечне для України.

Військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник запасу ЗСУ Роман Світан розповів 24 Каналу, що Путін може попросити у Північної Кореї армію. Через це НАТО можуть наважитись відправити свої війська в Україну.

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Чим небезпечне можливе прохання

За словами Світана, найбільшою небезпекою є те, що Путін може попросити в Кім Чен Ина війська, тобто північнокорейську армію, яка, має приблизно мільйон осіб. Саме ці війська можуть взяти участь у війні проти України.

Ось ця небезпека зараз справді є, а вже технічна співпраця з Північною Кореєю триває протягом року й більше, навряд чи, Корея може надати Росії,

– підкреслив військовий експерт.

Світан припустив, що Росія зможе, хіба що, отримувати більшу допомогу завдяки Китаю, тобто через постачання від нього до Північної Кореї. Мовиться про військову продукцію та амуніцію.

Ймовірна відповідь НАТО

Якщо все ж Північна Корея зголоситься надавати Росії свої війська, то, на думку військового експерта, країни НАТО задумуються про введення своїх військ в Україну. Крім цього, Захід буде більш рішучим щодо введення санкцій проти Росії, Північної Кореї та Китаю.

Тріумвірат (Росія, Північна Корея та Китай – 24 Канал), так званий, однозначно буде приймати рішення "трьома головами" одночасно. Хоча, скоріш за все, основні рішення приймаються в Пекіні, навіть не в Москві і не в Пхеньяні,

– зауважив Світан.