Путін вкотре заговорив про переговори з Україною та пожалівся на "ескалацію" з боку Заходу

Владімір Путін заявив, що Росія нібито готова до переговорів з Україною. Диктатор додав, що раніше нібито було створено спільний договір між країнами.

Владімір Путін згадав про саміт БРІКС та запевнив, що Росія цінує "щире бажання" партнерів сприяти мирному врегулюванню ситуації, передає 24 Канал з посиланням на заяву Путіна, яку опублікували пропагандистські телеграм-канали.

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До яких переговорів готова Росія

Диктатор заявив, що неодноразово говорив про готовність держави вступити у переговори з Україною.

Окрім цього зазначив, що Росія нібито вела переговори на початку російсько-української війни та створила взаємовигідний договір. Проте Україна, бідкається диктатор, не прийняла умови, які нагадують капітуляцію.

Владімір Путін жаліється, що західні країни взяли курс на ескалацію і затягування українського конфлікту та мають на меті нанести стратегічне ураження Росії. Натомість Росія сама ж сприяє ескалації конфлікту, залучаючи до війни проти України війська Північної Кореї.

Він назвав ці рішення помилковими та додав, що на такий розвиток подій можуть сподіватися ті, хто не знає історії російського народу та його сили духу. Разом з тим, відомі масові випадки дезертирства російських солдатів та добровільної здачі в полон.

На початку повномасштабної війни Росія пропонувала Україні мирну угоду. Це сталося через 11 днів після вторгнення, і через тиждень після початку переговорів між Україною та Росією.

Натомість Володимир Зеленський розповів, що вже у листопаді буде готовий план завершення війни в Україні за Українською формулою миру. Після цього документ отримають партнери та передадуть його росіянам.

На думку Президента України, коли План перемоги буде реалізовано, ми побачимо Росію на Саміті миру. Тоді можна буде говорити про реалізацію формули миру.