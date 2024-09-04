Це не монгольська ініціатива: хто міг організувати візит Путіна в Улан-Батор

Російський диктатор здійснив візит у Монголію, яка мала б його заарештувати, однак цього не зробила. Формально до Монголії Путіна запросив президент країни, однак, ймовірно, ініціював візит не він.

Таку думку 24 Каналу висловив політолог, виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко, зауваживши, що поїздка, скоріш за все, була роботою самої Росії. В той час Монголія відмовитись від "гостя" не могла через певну залежність від Кремля та бажання вигоди.

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Хто організував візит Путіна в Улан-Батор

На думку політолога, запрошення Путіна не було ініціативою президента Монголії. Як приклад, раніше МЗС України їздило до Китаю, запрошення наче б то ініціювала китайська сторона, однак це було результатом діалогу.

Тому я думаю, що це була робота російського міністерства закордонних справ. Монгольська сторона формально взяла на себе цю ініціативу,

– підкреслив Буряченко.

Політолог пояснив, що Монголія ще в 1990-х роках віддала Росії частину свого суверенітету та підприємств Росії за глобальний борг близько 15 мільярдів доларів. Крім цього, ця країна є енергозалежна від країни-агресорки і хоче отримати певні гарантії для здійснення транзиту "Сила Сибіру – 2", що є ще однією ниткою транспортуванню газу з Росії до Китаю.

Ця країна не може обміняти це на незрозумілі перспективи затримання Путіна. Це очевидно,

– зазначив Буряченко.