Колаборант володимир сальдо перебуває у медикаментозній комі у лікарні, ймовірно, що у Москві. Останнім часом стан зрадника не покращився.

Раніше у МВС розповідали, що сальдо перебуває у вкрай важкому стані після отруєння. Про нові деталі щодо колаборанта повідомив радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань в ефірі всеукраїнського телемарафону.

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сальдо сказали, що йому необхідно лягти у лікарню, – Хлань

Хлань наголосив: гауляйтер сам не відчував, що йому погано. Йому про це розповів так званий "міністр охорони здоров'я" окупованої Херсонщини.

Він і так сказав сальдо, що той погано виглядає і йому треба до лікарні. сальдо одразу послухався і передав свої повноваження фсб-шнику єлісєєву. Колаборант їде в лікарню і одразу опиняється у комі,

– пояснив Хлань.

З медикаментозної коми сальдо вже не виходив. Радник голови ОВА каже: спочатку була інформація, що зрадник – у Криму, потім – що він у Москві, тепер знову є дані про Крим. Хлань зауважив: чутки, що сальдо вже вмер – наразі неправдиві.

Що відомо про стан володимира сальдо: коротко

На початку серпня гауляйтер Херсонщини сальдо повідомив, що припиняє виконувати свої "обов'язки". Мовляв, час йому піти на лікарняний.

На заміну сальдо поставили росіянина – представника фсб сєргея єлісєєва. Експерти кажуть, що так кремль готує окуповані території до анексії росією.

В МВС України мають інформацію, що у сальдо – дуже важке отруєння, він у медикаментозній комі перебуває у Москві.

Заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський наголосив, що росіяни вже почали позбуватись колаборантів.

Дивіться у відео – про госпіталізацію володимира сальдо: