Назавжди 35: у бою на Донеччині поліг поліцейський Володимир Середюк

Україна втратила ще одного свого захисника. На фронті загинув поліцейський Володимир Середюк.

Свій останній бій він прийняв 14 червня на передовій позиції поблизу Костянтинівки на Донеччині. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на поліцію Києва.

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Що відомо про Володимира Середюка

Полеглому Володимиру було всього 35 років.

Він народився на Хмельниччині. У лавах підрозділів МВС та Національної поліції служив з 2009 року. Згодом перейшов до поліцейського полку особливого призначення (стрілецького) ГУНП у місті Києві.

Перебуваючи у бойовому відрядженні на Донеччині та виконуючи завдання з відсічі збройної агресії Росії, Володимир Середюк віддав найдорожче – власне життя,

– написали у поліції.

Поліцейський загинув унаслідок мінометного обстрілу.

Прощання із полеглим захисником відбулося 23 червня. Рідні, друзі, колеги та побратими прийшли до Михайлівського Золотоверхого собору, аби провести його в останню путь.

Прощання із Володимиром Середюком / фото Нацполіції

Останнім місцем спочину Володимира Середюка стала Алея Героїв столичного кладовища.

У нього залишилася дружина Марія, сини Максим та Нікіта.

24 Канал висловлює співчуття рідним та близьким Володимира Середюка. Вічна пам'ять захиснику України.