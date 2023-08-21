Запустив 10-ки ресторанів по світу й пішов на передову: Шеф з Броварів щодня годує сотні бійців

Володимир Шуляк відкрив десятки ресторанів по всьому світу та з початком повномасштабної війни Росії проти України пішов на передову, аби годувати бійців 47 ОМБр. Тепер Володимир має позивний Шеф і вважає свою роботу найкращою у світі.

Про шеф-кухаря 47 ОМБр "Маґура" із позивним Шеф розповіли у новому відео проєкту "Український Свідок", інформує 24 Канал.

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Чоловік має 25 років досвіду роботи у галузі громадського харчування. Він починав у пабі O’Briens у Києві, а зараз на його рахунку – десятки ресторанів у різних куточках світу – Лондоні, Відні, Лос-Анджелесі, Нью-Йорку, ОАЕ. Тепер Шеф годує 500 бійців.



Володимир вважає, свою роботу найкращою в світі / Фото проєкту "Український свідок"

Зброя – черпак і ніж

"Я прокидаюсь зранку та годую людей. Можу навіть не знати, яке зараз число та час", – розповідає Володимир.

Темп роботи високий, на сон часом лишається по 4 – 5 годин. Тож, зізнається, що " не стомився, але за**ався. Але в цілому почуваюся бадьоро, весело".

Це щось середнє між скульптором, художником, поетом…та доктором. А зброя моя – це черпак та ніж,

– характеризує свою роботу Володимир.

Як почалась служба Шефа

У перший день війни Володимиру подзвонив мер Броварів та попросив нагодувати 500 людей. Вийшло так, що протягом наступних двох місяців Шеф разом із двома кухарями годував цілу бригаду. За це Володимиру присвоїли нагороду – відзнаку Броварської міської ради "За заслуги перед містом".

Шеф вважає свою роботу найкращою у світі.

Я знаю, що, потрапивши сюди, я втратив в сто разів більше, ніж набуду. Але не жалкую: я дарую людям радість, віддаю їм свій потенціал,

– ділиться чоловік.



Броварський ресторатор щодня годує сотні бійців / Фото проєкту "Український свідок"

Також його тішить те, що може допомогти військовим. Його командир каже, що коли приїжджає кухня, то у всіх різко піднімається настрій: "у бійців хвіст пістолетом – і в бій".

Броварський ресторатор щодня годує сотні бійців: відео