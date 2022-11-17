Пролітають, як фанери над Кремлем: для Соловйова та Скабєєвої настають темні голодні часи
Ольга Скабєєва та Владімір Соловйов стали справжніми символами тупої російської пропаганди, якою Кремль годує своє "гарматне м'ясо". Водночас на тлі від'ємного успіху окупантів в Україні для цієї путінської парочки настають темні часи.
РосЗМІ повідомили, що рейтинги Скабєєвої та Соловйова демонструють від'ємний успіх. Путінські посіпаки вже вилетіли з топ-10 програм на російському телебаченні. Про це свідчать показники за 7 – 13 листопада.
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Ще навесні 2022 року пропагандисти були у топі. Їхні маразматичні заяви про вигадані успіхи "другої армії світу" посилювали загарбницьке божевілля росіян. Водночас коли російських окупантів розгромили в Україні, росіяни вже не так охоче слухають байки Скабєєвої та Соловйова.
Знавіснілі пропагандисти, намагаючись повернути "любов" своєї жадібної на кров аудиторії, пробивають дно все абсурднішими вчинками. Зокрема, Соловйов вже "вєщає" у касці.
Найгірші часи для окупантів настали після того, як Україна повернула Херсон. Тоді росіяни казилися від люті й вже не хотіли слухати байки Скабєєвої та Соловйова.
Пропагандисти вже не стримують істерику
Тим часом пропагандисти нажахані й через те, що залишаються без благ цивілізації, до яких звикли. Тепер путінські посіпаки істерикують, бо залишаються на болотах без автомобілів та техніки. Зокрема, в ефірі Скабєєвої пропагандисти розвилися через те, що у них наразі "все западное".
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