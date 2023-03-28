"Не будемо такі добрі, як з Україною": Соловйов погрожує знищити всі польські міста
Владімір Соловйов вчергове видав низку обурливих заяв. Один з головних російських пропагандистів цього разу накинувся на Польщу.
У своєму ефірі він заявив, що російські окупанти не підуть з Європи, хоча вони туди фізично ще не дійшли, якщо мовиться про Польщу. Відео активно поширюють у мережі, передає 24 Канал.
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Соловйов сказав, що армія мародерів, гвалтівників та вбивць не буде "ставитися до поляків як до братів". У такий спосіб пропагандист хотів натякнути, що росіяни нібито не вбивають українців. Прикро, що він "забув" і про Бучу, і про стертий з лиця землі Маріуполь, і про гвалтування маленьких дітей, і про масові вбивства цивільних, і про ще багато злочинів, які зчинила армія країни-агресорки.
Ми знищимо всі ці міста (Польщі – 24 Канал), от просто на "раз". Навіть не використовуючи для цього сухопутні війська,
– додав він.
Звісно, Соловйов каже, що Росія обійдеться без сухопутніх військ, адже частина з них вже стали добривом на українській землі, а інша частина – намагається показати бодай якісь перемоги на фронті.
Соловйов пригрозив зруйнувати польські міста: дивіться відео
Попередні абсурдні заяви пропагандиста
- У Соловйова почалася чергова істерика на фоні вибухів та інших інцидентів на території Росії. То він припустив, що в небі були російські навчання, потім спростував це і пожалівся, що йому бідолашному ніхто не пояснює, що відбувається.
- Пропагандист ніяк не може змиритись із поразкою Росії у війні та продовжує генерувати безглузді ідеї щодо захоплення Києва та інших міст України. Тепер він мріє про захоплення Івано-Франківська.
- На своєму ток-шоу путінський лакей сильно розчарувався тим фактом, що Захід більше не вірить погрозам Кремля. У пориві гніву Соловйов вибухнув образами на адресу західних політиків.