"Не будемо такі добрі, як з Україною": Соловйов погрожує знищити всі польські міста

Владімір Соловйов вчергове видав низку обурливих заяв. Один з головних російських пропагандистів цього разу накинувся на Польщу.

У своєму ефірі він заявив, що російські окупанти не підуть з Європи, хоча вони туди фізично ще не дійшли, якщо мовиться про Польщу. Відео активно поширюють у мережі, передає 24 Канал.

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Соловйов сказав, що армія мародерів, гвалтівників та вбивць не буде "ставитися до поляків як до братів". У такий спосіб пропагандист хотів натякнути, що росіяни нібито не вбивають українців. Прикро, що він "забув" і про Бучу, і про стертий з лиця землі Маріуполь, і про гвалтування маленьких дітей, і про масові вбивства цивільних, і про ще багато злочинів, які зчинила армія країни-агресорки.

Ми знищимо всі ці міста (Польщі – 24 Канал), от просто на "раз". Навіть не використовуючи для цього сухопутні війська,

– додав він.

Звісно, Соловйов каже, що Росія обійдеться без сухопутніх військ, адже частина з них вже стали добривом на українській землі, а інша частина – намагається показати бодай якісь перемоги на фронті.

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