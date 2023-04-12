Немає інтернету – твої проблеми: у Соловйова істерично виправдовують електронні повістки

Держдума країни-агресорки ухвалила законопроєкт про електронні повістки. До того ж, у Росії створять Єдиний реєстр військовозобов'язаних. Та поки ж на російському телебаченні продовжують брехати про нібито "війну з НАТО".

Російські пропагандисти переконують, що борються проти "світового сатанізму". Про це інформує 24 Канал.

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"Уже всім очевидно, чому це все, проти кого ми боремося – проти "мірового сатанізма". Це вже заперечувати не будемо, та і вони це не приховують", – заявив один із гостей пропагандиста Соловйова.

Окрім того, росіяни таки ще сподіваються, не лише на свою нафантазовану "перемогу", але й на "достойноє будущєє". Але яке майбутнє може бути в країни-терористки?

"Тут все-таки упевненість не лише в "перемозі". Але і в "нашем достойном будущєм". Оце найголовніше", – переконаний депутат-пропагандист.

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Невже цивілізація

Тим часом Владімір Соловйов дуже радіє, що на болотах до деяких росіян таки дійшла цифровізація.

"У нас є 34 мільйони, до яких нарешті дійшла цифровізація. Щастя-то яке", – заявив він.

Російський депутат вирішив розказати історію, що до нього дзвонять мешканці Забайкалля й жаліються, що у 30% їх регіону немає жодного інтернету. Мовляв, держпослуги – це нормально для Москви.

Ні зв'язку, нічого немає. Навіть цих смартфонів немає. Ну народ цього просить якби. Там, де зв'язку немає, там приїхали, повістки видали – мужики одразу стали в стрій. Там взагалі цієї проблеми не існує як такої,

– заявив він.

Так, дійсно, "мєсто в строю знайде собі кожен", як вважає Соловйов. Утім, він не уточнив, що мовиться про стрій чорних пакетів. Які не факт, що доїдуть назад в "глубінку без зв'язку".

Росіяни ще досі переконують, що "защіта отєчєства – свящєнний долг". Мовляв, треба самому подбати про те, щоби віддати Росії свій обов'язок. А у випадку росіян – треба самому подбати про те, щоби піти на добриво для українського ґрунту.

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