Назавжди залишилось 36: на Донеччині загинув воїн з Волині Володимир Вавелюк

Поки країна-терористка відправляє гинути за амбіції божевільного царя тих, кого не шкода, на кровопролитній війні українська нація зазнає непоправних втрат. На жаль, стало відомо про загибель 36-річного Володимира Вавелюка.

Герой нашої держави загинув 2 червня на Донеччині. Його життя обірвалося внаслідок мінометного поранення.

Варте уваги 23 травня має стати державним Днем Героїв

Що відомо про захисника України

Володимир Вавелюк Анатолійович народився у 1987 році. Він був родом із села Галузія, що у Прилісненській сільській громаді Камінь-Каширського району Волинської області.

Як повідомили у Прилісненській громаді, захисник України від окупантів був матросом морської піхоти.

Звістка про смерть українських захисників завжди є важкою і болісною… Прилісненська громада висловлює щирі співчуття родині Володимира. Вічна пам’ять, честь і шана мужньому воїну-земляку! Низький уклін Герою!

– написали на фейсбук-сторінці громади.

Земляки воїна України у коментарях висловили щирі співчуття близьким та рідним Володимира Вавелюка, якому тепер назавжди залишилося 36.

В Камінь-Каширському районі оголосили дні жалоби

Через загибель вірного сина України в Камінь-Каширському районі Волинської області оголосили дні жалоби. Вони триватимуть три дні, з 4 по 6 червня.

Як повідомили у пресцентрі Камінь-Каширської районної держадміністрації, таке розпорядження підписала начальниця районної військової адміністрації Ольга Ващук.

Останні непоправні болісні втрати України