"Україна почне виробництво зброї під землею": Зеленський виступив на форумі "Амброзетті"

Володимир Зеленський під час візиту в Італію взяв участь в сесії 50-го міжнародного форуму "Амброзетті". Під час форуму президент розповів італійцям про ситуацію з війною в Україні.

Окрім цього, глава держави під час форуму "Амброзетті" також попросив італійських партнерів допомогти нашій державі захиститися від ворожих цілей системами ППО. Також Зеленський розкрив нагальні потреби України для протидії Росії.

До теми Зеленський прибув з візитом в Італію

Які заяви Зеленський зробив під час форуму в Італії