"Україна почне виробництво зброї під землею": Зеленський виступив на форумі "Амброзетті"
Володимир Зеленський під час візиту в Італію взяв участь в сесії 50-го міжнародного форуму "Амброзетті". Під час форуму президент розповів італійцям про ситуацію з війною в Україні.
Окрім цього, глава держави під час форуму "Амброзетті" також попросив італійських партнерів допомогти нашій державі захиститися від ворожих цілей системами ППО. Також Зеленський розкрив нагальні потреби України для протидії Росії.
До теми Зеленський прибув з візитом в Італію
Які заяви Зеленський зробив під час форуму в Італії
Я вважаю, що Європа об'єдналася. І Україна зіграла свою роль в той момент. Об'єднана Європа – це потужний контент, який економічно сильніший багатьох різних, Зеленський наголосив, що Кремль зробив мілітаризоване суспільство з росіян, яке в інформаційному вакуумі та яке вірить, що в Україні відбувається щось радикальне. І потім це суспільство раптом починає підтримувати просто повторення шляху Гітлера. Тому "Мінськ" не можна порівнювати з реальними гарантіями безпеки з Україною, бо "Мінськ" – це заморожений конфлікт, тому його виконати було всім складно, бо ніхто не хотів цього робити, "Мінськ" – це була пастка. На жаль, колеги з Європи підтримали цю пастку. "Мінськ" – це найгірше, що може бути, до чого в жодному разі не можна повертатися, а саме заморожений конфлікт. Це пауза, яка дає можливість Росії як агресору готуватися, що вона і робила, Передусім, Україна – це частина майбутньої безпекової інфраструктури, я вважаю, для світу. Тому Україна має бути частиною цього безпекового союзу. Економічного і безпекового, з погляду оборони, і енергетичного, технологічного, продовольчого – це значить, що Україна має бути частиною Європейського Союзу, родини Європи, а також НАТО, За словами президента, це дає неможливість повернення агресії Росії чи будь-кого в нашу державу. Також це дуже важливо для сусідів України. "Путін приніс небезпеку в багато країн світу. Не можна сказати, що це війна тільки в Україні. Війна територіально в Україні, а постраждав весь світ", – підкреслив український лідер. Що потрібно для діалогу з Путіним. По-перше, він убивця. І ми повинні спиратися на Статут ООН, на міжнародне право з нашими партнерами, бо всі повинні розуміти, що він (російський президент – 24 Канал) брехун. І всі його слова це нуль. Але що важливо: Україна має бути міцною для будь-яких переговорів, в іншому випадку ми втратимо нашу державу та наших людей. Для цього нам потрібен план і підтримка наших партнерів, Він також підкреслив, що покаже Байдену та партнерам з "Великої сімки", як Україна бачить мир та що натисне на Путіна, щоб він сів та зупинив війну. Зеленський наголосив, що була інформація від розвідки, а також партнерів, включно зі Сполученими Штатами, що Росія, після того, як спробувала окупувати території нашої держави на півночі Харківської області, далі буде наступ з півночі на місто Суми. Суми межують з Курською областю, тому ми повинні були бути швидшими. Ми не могли втратити це велике місто та великий регіон. І ми вирішили з головнокомандувачем ЗСУ, що треба зробити це (операцію на території Курської області – 24 Канал) швидше, Він також наголосив, що Курською операцією вдалося захистити Сумську область від російського наступу. Мені шкода, що ми не можемо це зробити (вдарити вглиб території Росії західною зброєю – 24 Канал). 4 тисячі бомб кожного місяця, які Росія використовує на території Сходу нашої країни. І немає ключа до розв'язання цієї ситуації, і вони (російські солдати – 24 Канал) не зупиняться, вони будуть знищувати міста і села, Він також наголосив, що Україна хоче використати засоби дальнього ураження проти військових аеродромів ворога. Ми переміщуємо війну на територію Росії, щоб Путін шукав лише однієї речі – миру, Президент наголосив, що Україна щодня будує укриття для шкіл і підземні школи, щоб українські діти могли навчатися в безпеці. Крім цього, Україна переміщує українські підприємства, щоб економіка могла й далі функціонувати. Ми почнемо виробництво зброї під землею, щоб українські солдати могли захистити себе, навіть коли постачання від наших партнерів затримується, Путін хотів забрати нашу землю, і він хотів окупувати наші території. Він намагається знищити нашу державу та послідовно робив усе, щоб позбавити Україну її суверенітету, зруйнувати нашу економіку та змусити українців покинути свою країну, Зеленський також наголосив, що Путін шукає у найгірших режимах світу ракети, щоб мати змогу продовжувати вбивати українських дітей. "Росія використовує балістичні ракети з Пхеньяна, ударні дрони з Тегерана та значну кількість грошей з російської нафти, щоб продовжувати цю війну так довго, як можливо та позбавити нашу країну життя", – наголосив український лідер. 4 вересня – Львів, західна частина нашої країни. Прямий ракетний удар по місту, спрямований на звичайну цивільну інфраструктуру. Понад сотня житлових будинків були пошкоджені в ході цієї атаки, а також школа, три ліцеї, дитячий садок, 2 лікарні, 65 людей поранено під час удару і трагічно 7 загинули. Росія забрала життя чотирьох членів однієї сім'ї. Чоловік вижив, але його дружина та три доньки були вбиті у власному домі російською ракетою, що влучила прямо в будинок, 3 вересня – Полтава. Ще одна ракетна атака. Вдарили по Інституту зв'язку, знищили його повністю, а також лікарню, що перебуває неподалік. 40 житлових будинків у цьому районі також пошкоджено. Загалом Росія на сьогодні у місті вбила 50 людей цивільних під час цього удару, і 328 людей були поранені. Дехто зазнав серйозних травм, такі як ампутація кінцівок, 1 вересня – Харків. Масована ракетна атака Палац спорту та торговельні центри знищені, 4 багатоповерхівки та дюжини, дюжини магазинів зруйновані. 50 людей поранені. 2 вересня – Харків, те саме місто. Російські бомби – це майже щоденна загроза, тому що ми досі не маємо дозволів від партнерів знищувати російські військові аеродроми, ті, з яких російські літаки, що несуть ці бомби, злітають. 4 бомби було скинуто на Харків 2 вересня. 14 людей було поранено, Наші люди постійно під загрозами ракетних і дронових ударів, кожної ночі та кожного дня. На щастя, у нас є системи ППО, також і завдяки Італії. Але цього недостатньо, щоби захистити всю нашу територію та відбити кожну російську атаку,
Зеленський сказав, що може вивчити Європа з війни в Україні
– закінчив український лідер.
Президент наголосив, що росіяни підтримують повторення шляху Гітлера
– сказав президент.
Зеленський пояснив, чим нові перемовини мають відрізнятися від Мінських домовленостей
– сказав президент.
Якою повинна бути післявоєнна Україна, на думку, голови держави
– пояснив Зеленський.
Що сказав президент про переговори з Росією
– пояснив Володимир Зеленський.
Коли Україна вирішила провести Курську операцію
– сказав президент.
Зеленському шкода, що партнери не дають бити вглиб Росії західною зброєю
– сказав український лідер.
Що сказав український президент про переміщення війни на територію Росії
– підкреслив Зеленський.
Україна почне будувати зброю під землею
– наголосив Зеленський.
Зеленський назвав мету Путіна в Україні
– сказав президент України.
Які деталі розповів про удар Росії по Львову президент
– пояснив Зеленський.
Що сказав Зеленський про удар Росії по Полтаві
– сказав глава держави.
Які деталі ударів по Харкову у вересні розповів президент
– розповів Зеленський.
Зеленський розповів про брак систем ППО в Україні
– підкреслив президент України.
Я вважаю, що Європа об'єдналася. І Україна зіграла свою роль в той момент. Об'єднана Європа – це потужний контент, який економічно сильніший багатьох різних,
Зеленський наголосив, що Кремль зробив мілітаризоване суспільство з росіян, яке в інформаційному вакуумі та яке вірить, що в Україні відбувається щось радикальне.
І потім це суспільство раптом починає підтримувати просто повторення шляху Гітлера. Тому "Мінськ" не можна порівнювати з реальними гарантіями безпеки з Україною, бо "Мінськ" – це заморожений конфлікт, тому його виконати було всім складно, бо ніхто не хотів цього робити,
"Мінськ" – це була пастка. На жаль, колеги з Європи підтримали цю пастку. "Мінськ" – це найгірше, що може бути, до чого в жодному разі не можна повертатися, а саме заморожений конфлікт. Це пауза, яка дає можливість Росії як агресору готуватися, що вона і робила,
Передусім, Україна – це частина майбутньої безпекової інфраструктури, я вважаю, для світу. Тому Україна має бути частиною цього безпекового союзу. Економічного і безпекового, з погляду оборони, і енергетичного, технологічного, продовольчого – це значить, що Україна має бути частиною Європейського Союзу, родини Європи, а також НАТО,
За словами президента, це дає неможливість повернення агресії Росії чи будь-кого в нашу державу. Також це дуже важливо для сусідів України.
"Путін приніс небезпеку в багато країн світу. Не можна сказати, що це війна тільки в Україні. Війна територіально в Україні, а постраждав весь світ", – підкреслив український лідер.
Що потрібно для діалогу з Путіним. По-перше, він убивця. І ми повинні спиратися на Статут ООН, на міжнародне право з нашими партнерами, бо всі повинні розуміти, що він (російський президент – 24 Канал) брехун. І всі його слова це нуль. Але що важливо: Україна має бути міцною для будь-яких переговорів, в іншому випадку ми втратимо нашу державу та наших людей. Для цього нам потрібен план і підтримка наших партнерів,
Він також підкреслив, що покаже Байдену та партнерам з "Великої сімки", як Україна бачить мир та що натисне на Путіна, щоб він сів та зупинив війну.
Зеленський наголосив, що була інформація від розвідки, а також партнерів, включно зі Сполученими Штатами, що Росія, після того, як спробувала окупувати території нашої держави на півночі Харківської області, далі буде наступ з півночі на місто Суми.
Суми межують з Курською областю, тому ми повинні були бути швидшими. Ми не могли втратити це велике місто та великий регіон. І ми вирішили з головнокомандувачем ЗСУ, що треба зробити це (операцію на території Курської області – 24 Канал) швидше,
Він також наголосив, що Курською операцією вдалося захистити Сумську область від російського наступу.
Мені шкода, що ми не можемо це зробити (вдарити вглиб території Росії західною зброєю – 24 Канал). 4 тисячі бомб кожного місяця, які Росія використовує на території Сходу нашої країни. І немає ключа до розв'язання цієї ситуації, і вони (російські солдати – 24 Канал) не зупиняться, вони будуть знищувати міста і села,
Він також наголосив, що Україна хоче використати засоби дальнього ураження проти військових аеродромів ворога.
Ми переміщуємо війну на територію Росії, щоб Путін шукав лише однієї речі – миру,
Президент наголосив, що Україна щодня будує укриття для шкіл і підземні школи, щоб українські діти могли навчатися в безпеці. Крім цього, Україна переміщує українські підприємства, щоб економіка могла й далі функціонувати.
Ми почнемо виробництво зброї під землею, щоб українські солдати могли захистити себе, навіть коли постачання від наших партнерів затримується,
Путін хотів забрати нашу землю, і він хотів окупувати наші території. Він намагається знищити нашу державу та послідовно робив усе, щоб позбавити Україну її суверенітету, зруйнувати нашу економіку та змусити українців покинути свою країну,
Зеленський також наголосив, що Путін шукає у найгірших режимах світу ракети, щоб мати змогу продовжувати вбивати українських дітей.
"Росія використовує балістичні ракети з Пхеньяна, ударні дрони з Тегерана та значну кількість грошей з російської нафти, щоб продовжувати цю війну так довго, як можливо та позбавити нашу країну життя", – наголосив український лідер.
4 вересня – Львів, західна частина нашої країни. Прямий ракетний удар по місту, спрямований на звичайну цивільну інфраструктуру. Понад сотня житлових будинків були пошкоджені в ході цієї атаки, а також школа, три ліцеї, дитячий садок, 2 лікарні, 65 людей поранено під час удару і трагічно 7 загинули. Росія забрала життя чотирьох членів однієї сім'ї. Чоловік вижив, але його дружина та три доньки були вбиті у власному домі російською ракетою, що влучила прямо в будинок,
3 вересня – Полтава. Ще одна ракетна атака. Вдарили по Інституту зв'язку, знищили його повністю, а також лікарню, що перебуває неподалік. 40 житлових будинків у цьому районі також пошкоджено. Загалом Росія на сьогодні у місті вбила 50 людей цивільних під час цього удару, і 328 людей були поранені. Дехто зазнав серйозних травм, такі як ампутація кінцівок,
1 вересня – Харків. Масована ракетна атака Палац спорту та торговельні центри знищені, 4 багатоповерхівки та дюжини, дюжини магазинів зруйновані. 50 людей поранені. 2 вересня – Харків, те саме місто. Російські бомби – це майже щоденна загроза, тому що ми досі не маємо дозволів від партнерів знищувати російські військові аеродроми, ті, з яких російські літаки, що несуть ці бомби, злітають. 4 бомби було скинуто на Харків 2 вересня. 14 людей було поранено,
Наші люди постійно під загрозами ракетних і дронових ударів, кожної ночі та кожного дня. На щастя, у нас є системи ППО, також і завдяки Італії. Але цього недостатньо, щоби захистити всю нашу територію та відбити кожну російську атаку,