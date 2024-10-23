Зеленський може готувати ще й план для українців: чим він особливий

Видання ВВС Україна повідомило, що президент України Володимир Зеленський готує ще один план, спрямований на внутрішні дії нашої країни. План включає в себе боротьбу з корупцією, налагодження роботи різних сфер в країні. Він мав би бути розроблений ще давно.

Таку думку 24 Каналу висловив політичний експерт, доктор філософії Андрій Городницький, зауваживши, що цей план є важливим, адже, в першу чергу, Україна повинна владнати всі внутрішні проблеми у себе в країні, а потім вимагати радикальних дій від партнерів. Крім того, самі українці схвильовані через корупційні схеми в нашій країні.

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Чим особливий ще один план для українців

Політичний експерт наголосив, що цей план мав би бути першим, ніж План перемоги. Його вартувало б написати та розробити від початку незалежності України.

За його словами, цей план є досить простим та включає в себе боротьбу з корупцією, налаштування всіх процесів економічної, соціальної, військової діяльності та ще багато процесів, які будуть злагоджено працювати на благо держави та народу, а не окремих осіб.

"Поки це так не працює. Виявляється, що на 3 році війни ми лише почали задумуватись про те, щоб налаштувати внутрішню діяльність держави, що є абсурдним. Ми вимагаємо від наших партнерів бути злагодженими, розуміти ризики, ми їх часто критикуємо за те, що вони неправильно або погано діють. Самі ж ми виявились неприскіпливі до себе", – зауважив Городницький.

Довідка. Журналісти ВВС Україна повідомили, що мовиться про документ, який стосуватиметься виключно внутрішніх рішень України у сферах оборони, економіки, соціальної політики військово-промислового комплексу тощо. Джерела видання розповіли, що президент вже дав доручення стосовно розробки цього плану. Його мають підготувати й представити українцям до кінця року. Мета – зробити все можливе, аби зберегти єдність та досягти результатів у різних сферах розвитку країни

Політичний експерт зазначив, що український народ вже починає висувати вимоги до влади щодо важливості радикальних змін. Українці схвильовані через корупційні схеми структур, які відповідають за безпеку народу.

Городницький підкреслив, що в Україні корупція продовжується у багатьох сферах. Мовиться про митну систему, податкову та економічну.

Крім українців, подібні вимоги до української влади ставлять й наші партнери, адже вони розуміють, що з таким ставленням до ситуації Україна може програти внутрішню боротьбу. Городницький додав, що США не хочуть повторити ситуацію з війною в Афганістані та отримати такий програш у форматі України.

Тоді США 10 років підряд вкладали величезні кошти, відпрявляли туди свої війська, озброєння, а в кінці отримали тотально корумповане суспільство. Після того, як американці вивели свої війська, Афганістан здав свою територію, яку США утримували довгий час,

– сказав він.