Зеленський увів санкції проти Богуслаєва: у переліку – понад 600 осіб та компаній Росії
Джерело:сайт Президента
1 квітня президент Володимир Зеленський підписав укази про введення санкцій проти низки державних зрадників та російських діячів. Крім того, під обмеження потрапили 379 компаній країни-агресорки.
На сайті Президента опублікували два укази, які передбачають санкції. В одному з них обмеження стосуються 154 компаній з Росії та понад 230 осіб.
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Під санкції потрапив ексочільник "Мотор Січі"
Цим указом очільник України запровадив санкції проти експрезидента "Мотор Січі" В'ячеслава Богуслаєва та ще трьох українців:
- Дмитра Ворона;
- Володимира Ліпандіна;
- Геннадія Гаркуша;
Окрім цього, до списку потрапили понад 230 росіян. Ба більше, обмеження стосуються також Мінфіну Росії та Ради Федерації Федеральних зборів країни-агресорки.
У своєму наступному указі Зеленський наклав санкції ще на 225 російських компаній та 33 громадян Росії.
Серед підприємств, що потрапили під обмеження є:
- Акціонерне товариство "Волзький електромеханічний завод",
- акціонерне товариство "Завод "Пластмас",
- акціонерне товариство "Науково-виробниче підприємство "Квант"
- інші підприємства, що займаються обслуговуванням, ремонтом чи виробництвом військової техніки.
Зауважимо, що санкції діятимуть 10 років. Загалом обмеження введені проти 273 людей і 380 юридичних осіб.
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