Зеленський увів санкції проти Богуслаєва: у переліку – понад 600 осіб та компаній Росії

1 квітня президент Володимир Зеленський підписав укази про введення санкцій проти низки державних зрадників та російських діячів. Крім того, під обмеження потрапили 379 компаній країни-агресорки.

На сайті Президента опублікували два укази, які передбачають санкції. В одному з них обмеження стосуються 154 компаній з Росії та понад 230 осіб.

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Під санкції потрапив ексочільник "Мотор Січі"

Цим указом очільник України запровадив санкції проти експрезидента "Мотор Січі" В'ячеслава Богуслаєва та ще трьох українців:

Дмитра Ворона;

Володимира Ліпандіна;

Геннадія Гаркуша;

Окрім цього, до списку потрапили понад 230 росіян. Ба більше, обмеження стосуються також Мінфіну Росії та Ради Федерації Федеральних зборів країни-агресорки.

У своєму наступному указі Зеленський наклав санкції ще на 225 російських компаній та 33 громадян Росії.

Серед підприємств, що потрапили під обмеження є:

Акціонерне товариство "Волзький електромеханічний завод",

акціонерне товариство "Завод "Пластмас",

акціонерне товариство "Науково-виробниче підприємство "Квант"

інші підприємства, що займаються обслуговуванням, ремонтом чи виробництвом військової техніки.

Зауважимо, що санкції діятимуть 10 років. Загалом обмеження введені проти 273 людей і 380 юридичних осіб.

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