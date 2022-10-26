Цифра вражає: Зеленський назвав кількість збитих російських гвинтокрилів

Українські захисники продовжують ефектно нищити окупантів. Зокрема, 26 жовтня бійці Повітряних сил ЗСУ збили ворожий літак та дрони.

Про свіжі втрати ворога розповів президент Володимир Зеленський під час свого традиційного звернення.

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Загалом, за словами Зеленського, наші захисники всюди зміцнюють позиції, скорочуючи можливості окупантів та знищуючи їхню логістику. Усіма силами ЗСУ готують "хороші новини для України".

Сьогодні протягом дня повітряна тривога кілька разів була на більшій частині території нашої держави. Є результати у Повітряних сил – збито черговий вертоліт окупантів, чергові дрони,

– додав український лідер.

Окупанти зазнають колосальних втрат

Зеленський констатував, що окупанти зазнають величезних втрат у війні проти України. Тим часом наші ЗСУ ліквідовують їхню техніку. Президент наголосив, що загальна кількість збитих російських гвинтокрилів наближається вже до 250.

"Російські окупанти втратили вже стільки техніки – авіаційної та іншої – скільки більшість армій світу просто не мають і ніколи не матимуть на озброєнні. Відновити ці втрати Росії не вдасться. Я дякую всім нашим бійцям за таку поступову й незворотну демілітаризацію ворога", – підсумував президент.

Додамо, що 26 жовтня українські сили збили російський вертоліт Ка-52. Крім того, у мережі повідомляли, що у Бериславі Херсонської області було точкове влучання по базуванню окупантів.

Втрати ворога станом на 26 жовтня

ЗСУ завдають серйозних втрат російській армії. Станом на 23 жовтня вже знищили 68 900 загарбників, лише за минулу добу – 480 окупантів. Чимало втрат і у військовій техніці. На брухт наші військові за цей час перетворили: