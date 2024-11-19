Хто отримає виплати, якщо воїн зникне безвісти чи потрапить у полон: Зеленський підписав закон

Військові зможуть самостійно визначати отримувачів виплат у разі полону чи зникнення безвісти. Президент Зеленський підписав закон, який змінює правила розподілу виплат і посилює права військовослужбовців.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на сайт Верховної Ради. Новий законопроєкт президент Володимир Зеленський підписав 19 листопада.

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Виплати військових залежатимуть від їхнього розпорядження

Новий закон дозволяє українським військовослужбовцям самостійно визначати, хто отримає грошову компенсацію, якщо вони потраплять у полон або зникнуть безвісти.

Закон став важливим кроком у захисті прав військових і впорядкуванні фінансової підтримки їхніх сімей.

Згідно із законом, військові тепер можуть скласти особисте розпорядження, в якому вкажуть конкретних людей, яким мають надійти виплати.

У разі відсутності такого документа гроші розподілятимуться автоматично, але за чітко визначеним порядком: спочатку кошти отримають дружина чи чоловік, потім – законні опікуни малолітніх або неповнолітніх дітей і людей з інвалідністю з дитинства, а далі – батьки військовослужбовця.

Закон також виключає можливість виплат деяким категоріям осіб. Зокрема, гроші не отримають ті, хто перебуває в аліментних зобов’язаннях із військовим, або батьки, яких раніше позбавили батьківських прав, якщо суд не поновив ці права.

Верховна Рада ухвалила цей закон 8 жовтня, і тепер він офіційно надає військовослужбовцям більше контролю над долею своїх фінансових виплат.