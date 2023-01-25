Вступ до НАТО і розширення танкової коаліції: Зеленський поговорив зі Столтенбергом

Володимир Зеленський провів телефонну розмову з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Серед тем, які вони обговорювали, було розблокування постачання нового озброєння для України.

Про деталі розмови повідомив Володимир Зеленський у телеграмі.

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Зеленський зазначив, що у контексті консолідації партнерів для підтримки України вони говорили і про:

розширення танкової коаліції,

розблокування передачі принципово нових видів озброєння.

Також говорили про необхідні кроки на шляху до подальшої інтеграції з НАТО,

– зазначив український лідер.

Водночас Столтенберг у твітері написав, що обговорив з президентом агресивну війну Росії проти України.

"Союзники будуть продовжувати підтримку стільки, скільки потрібно", – запевнив генсек НАТО.

Чи стане НАТО учасником війни після надання танків Україні

Надання Німеччиною та союзниками бойових танків Україні, за твердженнями експертів, збільшує ризики втягування НАТО у війну з Росією. Ці ризики оцінив Генсек Альянсу Єнс Столтенберг. В інтерв'ю він відзначив, що Україна є суверенною та незалежною державою, яка, відповідно до Статуту ООН, має право на самооборону. Водночас Альянс має повне право нам допомагати це право реалізовувати.

Єнс Столтенберг підкреслив, що Альянс підтримує Україну з перших днів повномасштабного російського вторгнення. Однак НАТО не посилає до України своїх солдатів та не використовує свою авіацію. Попри те, Альянс допомагає нашій країні технікою та зброєю відстоювати свою незалежність, суверенність та свободу.