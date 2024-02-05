Буде хаос: Зеленський закликав Європу готуватися до війни з Росією

Володимир Зеленський наголосив, що війна може прийти в Європу. Він зауважив, що якщо це трапиться, там ніхто не буде до цього готовий.

Володимир Зеленський в інтерв'ю італійському телеканалу RAI висловив думку, що якщо війна прийде до Європи, то там ніхто не буде до цього готовий.

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Жодна країна не буде готова до глобальної війни так, як Україна

Президент України зазначив, що якщо у Європу прийде війна, почнеться справжній хаос.

По-перше, ніхто не буде готовий так, як Україна, тому що ми давно у війні. Армії Європи не будуть готові. Буде шок. Буде десятки мільйонів людей в хаосі, в еміграції. І куди вони будуть бігти? Наші люди поїхали, пішли до європейських країн, вони там отримали прихисток... А куди всі в Європі будуть діватися, якщо туди прийде російська армія? Як вони будуть захищатись? Де впевненість, що спрацює НАТО?

– сказав Зеленський.

Він зауважив, що в такому випадку почнеться глобальна війна. Будуть великі імміграційні процеси й великі втрати.

Єдиний шлях уникнути війни в Європі – допомагати Україні

Тому, за його словами, людям у Європі час подумати, для чого їх країнам ризикувати й думати, що Путін не такий. Натомість їм варто просто підтримувати Україну, щоб Україна їх зупинила на своїй території.

Просто заздалегідь треба зробити кілька кроків, щоб не ризикувати своїми країнами і людьми: підтримувати Україну, щоб Україна зупинила їх (росіян – 24 Канал) тут і політично разом з вами відтиснула їх додому. Ось що треба робити. Я просто чесно вам скажу, завжди, коли політики говорять "Ну не факт, що він приїде". А для чого цей ризик?

– наголосив він.

Нагадаємо, що 17 січня під час брифінгу у Давосі президент України зазначив, що у випадку, якщо світ перестане допомагати Україні й вона програє, в Європі настане велика криза. Він переконаний, що якщо Росія переможе, війне прийде в країни НАТО.