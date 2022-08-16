Зеленський оновив склад Ставки верховного головнокомандувача

Президент затвердив зміни до Ставки верховного головнокомандувача. Відповідний указ з'явився на сайті глави держави.

Зеленський ввів у ставку нових людей. Натомість декого з тих, що були раніше – вивів.

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Кого призначив президент

Згідно з указом, президент ввів до персонального складу Ставки верховного головнокомандувача таких людей:

Малюка Василя Васильовича – першого заступника глави СБУ

Танцюру Ігоря Івановича – командувача Сил територіальної оборони ЗСУ

Хоренка Віктора Олександровича – командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Також указом президент затвердив у персональному складі Ставки верховного головнокомандувача Лебедя Юрія Анатолійовича – командувача Національної гвардії України.

Натомість вивів зі складу Ставки Івана Баканова, Григорія Галагана та Юрія Галушкіна.

Указ стає чинним з 16 серпня, коли його опублікували.

Про що говорили на крайньому засіданні ставки

Президент Володимир Зеленський зібрав Ставку верховного головнокомандувача 15 серпня 2022 року. Обговорили безпекову ситуацію в Україні. Також мовилось про посилення захисту на інформаційному фронті.

Зеленський розповідав, що головним об'єктом обговорень також була військово-стратегічна обстановка. Першими про неї повідомляли очільник ГУР МОУ Кирило Буданов та керівник Служби зовнішньої розвідки Олександр Литвиненко.

Крім того, військові повідомляли останні новини з поля бою.

Ставка Верховного головнокомандувача – це надзвичайний орган найвищого військового керівництва України, який у період реальної війни-агресії здійснює стратегічне управління ЗСУ та іншими військовими формуваннями держави. Робочим органом є Генштаб.

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