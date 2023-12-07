Зеленський хоче приїхати на інавгурацію президента Аргентини: там може бути Путін

ЗМІ повідомляють, що Володимир Зеленський прибуде в Аргентину на інавгурацію Хав'єра Мілея. Окрім того, відомо, що на подію також запросили Владіміра Путіна.

Раніше Мілей провів переговори з Володимиром Зеленським. Аргентинський політик запропонував провести у його країні конференцію між Латинською Америкою та Україною.

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Зеленський подякував Мілею за підтримку України. Він запросив його долучитися до імплементації "формули миру".

Я вдячний вам за те, що ви не намагалися балансувати між добром і злом та одразу рішуче заявили про свою підтримку України. Українці все це бачили. І ми вам дуже вдячні за це,

– наголосив український лідер.

Окрім того, він запросив аргентинського колегу приїхати в Україну.

Як аналітики оцінюють залученість Аргентини у підтримку України

Водночас експерти не надто позитивно оцінили пропозицію Мілея провести конференцію. Зокрема, заступник директора аналітичного центру "Політика" Артем Бронжуков вважає, що аргентинському лідеру варто зосередитися на своїй країні. В Аргентині за всю історію майже 10 разів оголошували дефолт. Водночас Україна, без сумніву, дуже вдячна Аргентині за підтримку.

Весь цивілізований світ підтримує Україну. Тим часом Росія вже давно опинилася за бортом цивілізації.

Зеленський може зустрітися з Орбаном

В Офісі Президента наразі працюють над тим, аби домовитися про зустріч Володимира Зеленського та Віктора Орбана. Це відбувається на тлі того, що Угорщина гальмує важливі для України рішення. Андрій Єрмак вже провів розмову з Петером Сіярто. Вона відбулася у телефонному режимі.