Зеленський прибув з візитом до Брюсселю: анонсував участь у новому "Рамштайні"

Президент України Володимир Зеленський 11 жовтня приїхав у столицю Бельгії з дипломатичним візитом. Повідомляється, що він планує провести ряд важливих зустрічей та спільну пресконференцію перед ЗМІ

Про прибуття Зеленського до Брюсселю повідомляють джерела 24 Каналу. Раніше стало відомо про приїзд до Бельгії нового очільника Пентагону.

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Що відомо про візит Зеленського

Володимир Зеленський 11 жовтня прибув до Брюсселю. Там проходить нова зустріч у форматі "Рамштайн" з питань оборони України, а також засідання Ради Україна-НАТО.

Президент України вже анонсував зустрічі з Генеральним секретарем Альянсу Єнсом Столтенбергом та міністром оборони США Ллойдом Остіном. На українського лідера вже чекають на "Рамштайні" в штаб-квартирі Альянсу.

Вперше офлайн візьму участь у засіданні формату "Рамштайн". Маю важливе звернення до всіх присутніх міністрів оборони країн – учасниць цієї потужної коаліції,

– заявив президент.

Володимир Зеленський у рамках візиту до Бельгії також планує зустрітися з премʼєр-міністром Александром Де Кроо. Після цього очікується спільна пресконференція двох лідерів.

Що очікують від нового "Рамштайну"

Постійна представниця США при НАТО Джуліан Сміт повідомила, що ймовірно під час засідання контактної групи Україна заявить про необхідне їй озброєння, після чого міністри оборони оголосять нові пакети допомоги. Вона не може точно сказати, що туди ввійде, однак ймовірно це будуть боєприпаси та системи протиповітряної оборони.

Це завжди органічна зустріч, де міністри роблять крок вперед і пропонують допомогу в режимі реального часу. І в деяких випадках оголошення допомоги ми вперше чуємо під час засідання,

– повідомила представниця.

Вона додала, що системи ППО зараз неабияк потрібні Україні, особливо на фоні ймовірних обстрілів енергоструктури взимку. Союзники прагнуть, спроби росіян залишити українців у темряві і холоді не досягли жодного успіху.