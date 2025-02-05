СБУ знищила організатора вбивств українців під час Революції Гідності, – Зеленський
- СБУ знищила особу, причетну до вбивств українців під час Революції Гідності та війни на Донбасі, яка керувала "тітушками" у 2014 році.
- Президент Зеленський підтвердив причетність ліквідованої особи до злочинів, але не має точної інформації щодо її прізвища.
Служба безпеки України знищила особу, причетну до вбивств українців під час Революції Гідності. Ліквідований керував "тітушками" у 2014 році, а потім воював на боці окупантів.
Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю британському журналісту Пірсу Моргану, повідомляє 24 Канал. Та він відповів на питання щодо можливої причетності України до ліквідації Армена Саркісяна.
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Ліквідація агента Кремля
Глава держави наголосив, що не має точної інформації щодо прізвища ліквідованої особи, але підтвердив її причетність до злочинів.
Я не можу говорити про жодні вбивства. Я знаю, що СБУ ліквідувала одну особу, яка стоїть за вбивствами на Сході нашої держави під час Революції Гідності. Я не знаю, чи це саме та людина, не знаю його прізвища, тому мені важко сказати, чи йдеться саме про цей випадок,
– заявив президент.
Хто такий Армен Саркісян
Армен Саркісян, відомий також як Армен Горлівський, був засновником проросійського збройного формування "Арбат", яке брало участь у війні проти України. Він помер 3 лютого в московській лікарні після вибуху в житловому комплексі, де проживав.
Саркісян вважався одним із ключових організаторів злочинних угруповань "тітушок", які викрадали та вбивали учасників Революції Гідності у 2014 році. Його ім’я фігурує у матеріалах слідства щодо вбивства журналіста В’ячеслава Веремія в Києві у лютому 2014-го.
У грудні 2024 року СБУ повідомила Саркісяну про підозру у створенні незаконних збройних формувань та пособництві державі-агресору. За даними контррозвідки, батальйон "Арбат", сформований переважно з рецидивістів, воював проти України, спочатку діючи на торецькому напрямку, а згодом був перекинутий до Курської області. Угруповання було створене за вказівкою російської ФСБ.