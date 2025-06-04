Це ультиматум, а не меморандум, – Зеленський вперше прокоментував документ, який передала Росія
- Президент Володимир Зеленський назвав російський "меморандум" ультиматумом, неприйнятним для української сторони, оскільки він вимагає міжнародного визнання окупації українських територій та нейтралітету України.
- Російські вимоги включають виведення українських військ, нейтральний статус України, заборону на вступ до НАТО, припинення постачання озброєння та інші обмеження, які Зеленський вважає неприйнятними.
Президент Володимир Зеленський вперше публічно прокоментував текст так званого російського меморандуму. Його Москва передала під час переговорів у Стамбулі.
Про це розповідає Суспільне з посиланням брифінг президента України, передає 24 Канал. Росія передала Україні текст так званого меморандуму, однак Володимир Зеленський назвав його не мирною ініціативою, а відвертим ультиматумом.
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Зеленський розкритикував вимоги Кремля
Президент наголосив, що українська сторона не сприйматиме такий документ серйозно.
Це ультиматум, і його не буде сприймати ні українська сторона, ані хтось інший серйозно. Тобто цей меморандум – непорозуміння,
– заявив президент.
За словами Зеленського, Київ надіслав Москві власний проєкт документа двома мовами – українською та англійською. Натомість росіяни відповіли лише російськомовним варіантом, який і містить ці скандальні вимоги.
Ультимативні вимоги Росії
Президент наголосив, що вже перший пункт "меморандуму" Росії є неприйнятним, адже Кремль вимагає міжнародного визнання окупації українських територій.
Це суперечить Статуту ООН, здоровому глузду й Конституції України. І вони про це знають. Це вимога найбільшої нагороди для Путіна за цю війну,
– різко прокоментував Зеленський.
Ще один пункт – нейтралітет України й відмова від вступу до будь-яких військових союзів, зокрема НАТО. Зеленський нагадав, що у 2014 році, коли Росія напала на Україну, Київ уже мав позаблоковий статус.
Тобто вони нас захопили, почали захоплення в момент, коли у нас був позаблоковий статус. Знов-таки, тобто тут нема про що говорити. Тобто він це хоче. Для чого? Для того, щоби скористатися, безумовно, окупацією нашої держави,
– зазначив президент.
Президент також розкритикував виконавців з боку Росії, які ведуть перемовини з Україною.
Ще раз підкреслюю, документ готували люди дуже низького рівня. Команда, яка з російської сторони веде діалог – не того рівня. Вони просто не мають відповідних знань і не розуміють, що насправді відбувається,
– наголосив Зеленський.
Що Росія прописала в "меморандумі":
- міжнародне визнання окупації Криму, Донеччини, Луганщини, Запоріжжя й Херсонщини;
- виведення українських військ із цих регіонів;
- демобілізація в Україні;
- нейтральний статус України та заборона на вступ до НАТО;
- припинення постачання озброєння та розвідданих з боку союзників;
- заборона переміщення ЗСУ, окрім виведення на узгоджені лінії;
- відмова від взаємних претензій щодо збитків від війни;
- проведення виборів в Україні до підписання мирного договору;
- надання офіційного статусу російській мові;
- амністія для "політичних в’язнів";
- повна заборона на присутність іноземних військ на території України.