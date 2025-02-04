Зеленський анонсував зміни в українській авіації
- Володимир Зеленський закликав до прискорення модернізації Повітряних сил України, зокрема через перехід на винищувачі F-16 та підготовку до використання французьких винищувачів.
- Президент наголосив на необхідності технічного переоснащення, кадрових змін та підтримки особового складу, доручивши міністру оборони реалізувати відповідні організаційні зміни.
Володимир Зеленський закликав прискорити модернізацію Повітряних сил України. Він наголосив на успішному переході на F-16 та необхідності кадрових і організаційних змін.
Про це розповідає 24 Канал з посиланням на допис президента України. Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо розвитку Повітряних сил, зокрема української військової авіації.
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Україна готується до нового етапу розвитку військової авіації
Він наголосив, що Україна вже зробила значні кроки у цьому напрямку, зокрема перейшовши на винищувачі F-16, які ефективно виконують бойові завдання.
Зеленський зазначив, що перехід на F-16 став одним із найшвидших в історії світових армій. Окрім цього, українські пілоти готуються до використання французьких винищувачів, які суттєво посилять обороноздатність країни.
Пріоритет – модернізація авіації та підтримка особового складу
Президент наголосив на необхідності прискорення модернізації Повітряних сил. Йдеться не лише про технічне переоснащення, а й про нові кадрові підходи, організаційні зміни та підвищену увагу командного складу до пілотів, інженерів і всіх, хто працює над зміцненням авіації.
У нараді взяла участь Лілія Авер’янова – мати Героя України майора Андрія Пільщикова (Джуса). Зеленський зазначив, що її думка важлива для ухвалення рішень у сфері розвитку Повітряних сил.
Президент також доручив міністру оборони реалізувати визначені організаційні зміни для покращення роботи Повітряних сил.