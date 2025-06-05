Зеленський про вимоги Росії щодо НАТО: вони напали на нас, попри позаблоковий статус

Президент Зеленський заявив, що Росія напала на Україну у 2014 році, попри позаблоковий статус. Вимоги Кремля про нейтралітет і відмову від НАТО він назвав нелогічними та спробою виправдати окупацію.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на брифінг президента України 4 червня. Володимир Зеленський наголосив, що Росія напала на Україну у 2014 році, незважаючи на те, що Україна мала офіційний позаблоковий статус.

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Зеленський відповів на вимоги Росії щодо НАТО

За словами Зеленського, Росія вимагає від України нейтралітету, відмови від вступу до військових союзів і заборони на розміщення іноземних військових баз. Проте, саме у 2014 році, коли Росія окупувала Крим і частину Донбасу, Україна вже мала законодавчо визначений позаблоковий статус.

Україна мала визначений законом позаблоковий статус. І тому це також суперечить логіці. Тобто вони нас захопили, почали захоплення в момент, коли у нас був позаблоковий статус. Знов таки тут немає про що говорити,

– підкреслив президент.

Так, президент чітко дав зрозуміти, що вимоги Росії про нейтралітет і заборону вступу в НАТО є необґрунтованими, адже агресія розпочалася ще за часів позаблокового статусу України.

До слова, Володимир Зеленський назвав російський "меморандум" ультиматумом, неприйнятним для української сторони, оскільки він вимагає міжнародного визнання окупації українських територій та нейтралітету України.

Російські вимоги включають виведення українських військ, нейтральний статус України, заборону на вступ до НАТО, припинення постачання озброєння та інші обмеження, які Зеленський вважає неприйнятними.