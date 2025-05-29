Зеленський провів нараду з Умєровим, Сибігою та Єрмаком: яка головна тема

Президент України Володимир Зеленський 29 травня провів нараду з міністром оборони Рустемом Умєровим, міністром закордонних справ Андрієм Сибігою та керівником Офісу Президента Андрієм Єрмаком. Темою зустрічі стала координація дипломатичної діяльності України.

Про це Володимир Зеленський повідомив у своєму вечірньому відеозверненні, передає 24 Канал.

Читайте також Мир, мабуть, настане лише після Путіна, – Зеленський

Зеленський провів нараду щодо дипломатичної роботи

За словами президента, Україна фактично щодня узгоджує позиції з міжнародними партнерами. Розмови відбулись, зокрема, з представниками США та країн Європи.

Всім треба говорити чесно. Всім у світі. І особливо тим, хто підтримав припинення вогню,

– наголосив він.

Україна тримає контакт із союзниками на тлі посилення російських обстрілів та ускладнення ситуації на фронті.

Також, Зеленський повідомив про доповідь від Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Вона стосувалась ситуації на фронті та результатів далекобійних ударів по території Росії. Глава держави подякував українським захисникам за ефективність і наголосив, що росіяни мають на власному досвіді відчути, що таке війна, аби мати стимул до реальної дипломатії.

Раніше повідомлялось, що Росія все ще не передала "меморандум" ані Україні, ані Туреччині. Натомість окупанти пропонують проведення нового раунду переговорів у Стамбулі.

Водночас Україна передала Росії свій варіант "меморандуму" щодо припинення вогню.