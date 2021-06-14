Вступ у НАТО та загроза від Росії: Зеленський поговорив з прем'єром Великої Британії Джонсоном

Володимир Зеленський провів телефонні переговори з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном. Вони обговорили питання євроатлантичної інтеграції та розвиток стратегічного партнерства між обома країнами.

Розмова відбулася після саміту "Великої сімки". Він відбувався впродовж 11 – 13 червня під головуванням Великої Британії.

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Про що говорили Зеленський і Джонсон

Під час розмови Зеленський наголосив на важливості чіткої перспективи членства України в НАТО. За його словами, держава зробила все необхідне, аби отримати План дій щодо членства в Альянсі.

Настав час, щоб наші партнери та союзники по Альянсу підтримали Україну конкретними діями та рішеннями,

– наголосив президент.

Зеленський також розповів Джонсону про ситуацію поблизу кордонів та на Сході України. Він зауважив, що Росія повністю не вивела свої війська, тому рівень загрози для української держави залишається високим.

Водночас Зеленський наголосив на важливості подальшої співпраці з Великою Британією у сфері розвитку оборонних спроможностей та зміцнення українського флоту.

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Також президент обговорив з прем'єр-міністром Великої Британії протидію "Північному потоку-2", який є викликом для безпеки України.

Наприкінці розмови Зеленський запросив Джонсона відвідати Україну для участі в інавгураційному саміті Кримської платформи та заходах з нагоди 30-ї річниці Незалежності України.