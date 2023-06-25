Найбільше мого сина цікавлять шеврони: Зеленський розповість про кожну нашивку у його кабінеті

Вранці 25 червня Володимир Зеленський опублікував у своїх соцмережах нове звернення до українців. Передусім глава держави подякував усім захисникам, які боронять кордони нашої держави.

Український лідер закликав громадян розповідати про наших героїв усьому світу. Крім того, Зеленський анонсував цікаву подію.

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Президент розповідатиме про шеврони воїнів

Іноді в моєму кабінеті буває мій син. Іноді, але тим не менш. І найбільше його тут цікавлять ось ці шеврони – їх мені передають військові, волонтери, рідні наших воїнів. На фронті і в Києві, у шпиталях, під час церемоній нагородження героїв у Маріїнському палаці… Ця дошка для шевронів заповнюється, але дуже повільно, бо щоразу Кирило забирає. І я щасливий, що його цікавить саме це. Наші герої, наша оборона, українські шеврони,

– сказав президент.

Він додав, що вже давно хотів зробити спеціальну серію публікацій у своїх соцмережах, де розповідатиме про ці шеврони. Власне, з 25 червня Зеленський розпочне втілювати задумане.

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"Можливо, хтось іще захоче розказати про шеврони, які є у вас. Я думаю, це правильно. Правильно, щоб наші люди, наші діти знали, кому ми завдячуємо нашим життям і свободою України", – підкреслив президент.

Подружжя Зеленських завітало на "Книжковий арсенал"

Володимир та Олена Зеленські відвідали "Книжковий арсенал", який розпочався 22 червня у Києві. Там подружжя дивилося, як наші видавництва, які рік тому втратили свої потужності, наклади, людей, тепер заповнюють полиці книжками.

Також президент разом із дружиною купив кілька книжок для домашньої бібліотеки: