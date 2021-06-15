Сюрпризів не буде, – Зеленський анонсував відкриття ринку землі

Вже з 1 липня в Україні запрацює ринок землі й українців з'явиться можливість купувати земельні ділянки. Президент Володимир Зеленський висловив сподівання, що "ніяких сюрпризів не буде".

Про це український президент сказав під час пресконференції в рамках форуму "Україна 30. Економіка без олігархів".

Важливо Відкриття ринку землі: що треба зробити власникам ділянок напередодні

Зеленський зауважив, що люди вже менше бояться земельної реформи

Вони бачать, що ні в кого нічого не забрали. І з 1 липня, думаю, українська земля не поїде на потягах в інші країни світу. Я думаю, вона вся залишиться, ніяких сюрпризів не буде,

– сказав президент.

Водночас він нагадав, що для завершення земельної реформи необхідно ухвалити ще багато підзаконних актів.

Додамо, що 24 травня президент України підписав ключовий закон земельної реформи. За його словами, цей закон докорінно змінює землеустрій України. Мовляв, його навіть називають "земельною конституцією".



Що треба знати про ринок землі в Україні / Інфографіка 24 каналу