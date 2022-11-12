Так буде і в Генічеську та Мелітополі, – Зеленський поділився актуальними новинами з Півдня

Володимир Зеленський нагадав, як херсонці радо зустрічали ЗСУ із квітами. Він пообіцяв, що так буде й на інших окупованих територіях.

Станом на вечір 12 листопада Сили оборони встановили контроль у понад 60 населених пунктах Херсонщини, а поліція розпочала там стабілізаційні заходи. Про це під час звернення розповів Володимир Зеленський, повідомляє 24 канал.

​До теми ЗСУ контролюють понад 60 населених пунктів Херсонщини, – Зеленський звернувся до українців

Що зараз відбувається на Херсонщині

У Херсоні та й загалом по області на звільнених територіях тривають стабілізаційні заходи та працюють вибухотехніки. Уже вилучено майже 2 тисячі вибухонебезпечних предметів – мін, розтяжок та боєприпасів, які не розірвалися.

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У рашистів усюди однакова мета – максимальне знущання з людей. Але ми все відновимо. Повірте. Хоч для цього потрібен час, однак усім вже зрозуміло – результат буде наш, український. Дуже важливо зараз сказати всім херсонцям, щоб вони були обережними й не намагалися самостійно перевіряти будь-які залишені окупантами будівлі та предмети. Будь ласка, якщо у вас є зв’язок з містянами, обов’язково перекажіть їм це,

– сказав президент.

У Херсоні працюють десять груп вибухотехніків, поліція, є різні підрозділи сил оборони. Сьогодні один із саперів зазнав поранення під час розмінування адміністративної будівлі. Тож президент вкотре попросив херсонців бути обережними та повідомляти працівникам поліції або рятувальникам про всі підозрілі предмети, які трапляються. Те саме стосується й мешканців інших населених пунктів на звільнених територіях.

Україна деокупує решту територій

Також президент подякував українським воїнам. Він наголосив, що успіх на Півдні став можливий завдяки тому, що усі наші захисники й захисниці з честю виконують свої завдання. Також він пообіцяв, що Україна відвоює й інші свої території.

Буде так і в Генічеську, і в Мелітополі. Прийдемо і до всіх наших міст і сіл Донбасу. Обов’язково – побачимо, як там в Криму українські сили зустрічатимуть з українськими прапорами, які й там зберігають, які і там сотнями будуть на вулицях у день звільнення,

– сказав президент.

До теми – звернення Зеленського 12 листопада: дивіться відео