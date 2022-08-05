Зав'язують нам руки, відрізають язик і кажуть, що готові говорити, – Зеленський про росію

Зараз росія активно переконує, що хоче мирних перемовин. Президент України Володимир Зеленський розповів, що переговори з росією схожі не на діалог, а на ультиматуми з боку кремля.

Під час онлайн-зустрічі з представниками африканських ЗМІ Володимир Зеленський сказав, що останні 3 роки він намагався поговорити з путіним, але він цього не хотів.

До теми Зеленський вперше в історії мав переговори з президентом Гвінеї-Бісау та розмову зі ЗМІ з Африки

росія не пропонує діалогу, вона – терорист

Російські загарбники пропонують українцям забути, що в нас є своя земля, свій прапор та історія. Вони хочуть, щоб ми здалися й прийняли їхній порядок – лише так у кремлі завершення цих "перемовин".

Вони говорять до діалогу. Але це брехня. Що це за діалог? Як референдум у Криму зі зброєю в руках? Вони нам зав'язують руки, відрізають язик, а потім кажуть, що готові говорити. Це не діалог, це не розмова, це терорист, який відчуває у собі силу і безжалісний до людського життя,

– наголосив президент.

Він зауважив, що українці перебувають на своїй землі й захищаються від країни-терористки, яка прийшла з війною вбивати.

Вони не пропонують діалогу. Вони пропонують нам здатися, прийняти їхній "мир", забути, що у нас є земля, прапор, що це наша історія, просто стерти нас,

– сказав Володимир Зеленський.

Не Україна починала цю війну, але вона її закінчить

Володимир Зеленський вважає, що Україна неодмінно закінчить цю війну перемогою. І перемовини з росією неодмінно будуть, оскільки ними закінчується будь-яка війна.

Будь-яка війна закінчується перемовинами. Але я хочу, щоб ми усвідомили, що шлях до цього діалогу дуже довгий і дуже кривавий, на жаль,

– сказав Зеленський.

Він також пригадав, що майже неможливо знайти лідера іншої держави, якому б президент України не надсилав сигнали щодо небезпеки з боку росії й про загрозу повномасштабної війни.

Крім цього, Зеленський зізнався, що був готовий "на багато речей" й неоднократно дзвонив до путіна, але у Кремлі "завжди знаходили причини, щоб не давати можливість цьому діалогу". Після 24 лютого все змінилося. Очевидно, що дзвонити до путіна немає сенсу.

Раніше Володимир Зеленський зауважив, що якби росія дійсно хотіла закінчити війну, то вона не стягувала б зараз додаткові резерви на Південь України та не вбивала б ні в чому невинних цивільних українців.

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