В Україні перебуває майже 800 тисяч російських військових, – Зеленський

Володимир Зеленський заявив, що зараз вся найбільш боєздатна російська армія перебуває в Україні. За даними українського лідера, це майже 800 тисяч окупантів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Володимира Зеленського перед початком зустрічі з прем'єр-міністром Естонії Крістеном Міхалом.

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Що сказав Зеленський про кількість російських військ в Україні

Президент України наголосив, що світ бачить, що режим Асада впав. Це відбулося не тільки через сили повстанців і тих, хто їх підтримує, а й тому, що там немає справжніх російських військ.

Український лідер зауважив, що майже 800 000 російських військ перебувають в Україні.

Це означає, що вся армія великої псевдоімперії воює проти українського народу. Те ж саме відбувається і в Африці. Ми знаємо, що там були вагнерівці,

– додав Зеленський.

Глава держави також зазначив, що російські війська прагнуть, аби їхні режими впливали на події в Африканському континенті.

Володимир Зеленський також виступив із суворим попередженням, заявивши, що якщо Україна впаде, то президент Росії Владімір Путін "повернеться в Сирію, Африку та багато інших країн".

Окрім того, президент наголосив на важливості глобальної єдності на підтримку України, стверджуючи, що колективний успіх має вирішальне значення для запобігання такому сценарію.

До слова, у Генштабі ЗСУ 9 грудня повідомили, що російські загарбники за минулу добу втратили ще 1 220 солдатів. Таким чином загальна кількість їхніх втрат сягнула 754 590 осіб.